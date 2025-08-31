Vídeo: Santos recebe estrela da NFL na Vila Belmiro antes de jogo

Antes de a bola rolar entre Santos e Fluminense, neste domingo (31/8), a Vila Belmiro recebeu uma visita ilustre. O astro da NFL, Odell Beckham Jr., visitou a Baixada Santista para assistir ao jogo do Peixe, pela 22ª rodada do Brasileirão. O atleta norte-americano foi chamado para conhecer o campo de perto e lá foi recepcionado pelo ídolo da equipe, Neymar.

Confira o encontro:

Odell iniciou a carreira profissional como jogador de futebol americano em 2014, no New York Giants, onde deslanchou a carreira. Ele se tornou um dos atletas mais populares da modalidade, principalmente como figura nas redes sociais. Hoje, com 11 anos nos campos, ele atua no Miami Dolphins.

O Príncipe da Vila presenteou o astro com duas camisas alvinegras, uma com o número 10 e o nome de Neymar Jr. e a outra com o 3 e “Beckham Jr.” abaixo. O numeral foi o escolhido pois é o que Odell utiliza nos Dolphins.