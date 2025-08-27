Vídeo: tenistas discutem em quadra após partida do US Open

O final da partida entre as tenistas Taylor Townsend e Jelena Ostapenko, nesta quarta-feira (27/8), pela 2ª rodada do US Open não foi nada amistoso. Após Townsed confirmar a vitória, ela se aproximou da rede para cumprimentar a adversária. O momento, no entanto, foi ofuscado por uma discussão entre as duas.

Confira o momento:

Taylor Townsend and Jelena Ostapenko got in a heated interaction after their second round match at the US Open. Townsend is on to the third round. pic.twitter.com/cOIYzoyfmG — ESPN (@espn) August 27, 2025

As duas passaram a ter uma conversa ríspida. Ao final da interação, a norte-americana deu sua versão para o ocorrido a aproveitou para provocar mais ainda a adversária.

“É competição. As pessoas ficam chateadas quando perdem. Algumas pessoas falam mal. Ela me disse que eu não tenho classe nem educação e que eu deveria ver o que acontece quando sairmos dos Estados Unidos. Estou ansiosa. Eu a venci no Canadá, fora dos EUA. Então, vamos ver o que mais ela tem a dizer”, declarou.

Através de sua conta oficial no Instagram, Jelena Ostapenko acusou a adversária de ser desrespeitosa.

“Após o jogo, eu disse que minha oponente havia sido muito desrespeitosa uma vez que teve uma bola na rede em um momento bem decisivo, mas sua resposta foi que não deveria ter se desculpado. Há algumas regras no tênis que a maioria das jogadoras seguem e foi a primeira vez que isso aconteceu comigo no circuito. Se ela joga na casa dela não significa que pode se comportar da forma que quiser”, declarou.

Taylor Townsend derrotou Jelena Ostapenko por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/1. Com o resultado, ela garantiu vaga na 3ª vaga da competição, onde irá enfrentar Mirra Andreeva, da Rússia.