23/08/2025
Universo POP
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista

Vídeo: Virginia curte show de Hugo & Guilherme na Festa de Barretos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca marcou presença na tradicional Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na noite dessa sexta-feira (22/8), e esbanjou empolgação durante o show da dupla Hugo & Guilherme. Esta foi a primeira vez que a influenciadora prestigiou o evento, que em 2025 celebra seus 70 anos de história.

Assista ao vídeo:

Aos 26 anos e recém-solteira após o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, Virginia aproveitou a noite em um dos camarotes e mostrou que está em nova fase. Ela cantou as músicas da dupla sertaneja com entusiasmo, chamando a atenção de quem estava por perto.

Usando um look preto com chapéu de cowgirl e barriga à mostra, a apresentadora roubou a cena assim que chegou, sendo cercada por fãs e fotógrafos.

Montagem colorida com prints de stories de VirginiaLook da influenciadora para a festa em Barretos

Leia também

Além da carreira como apresentadora, Virginia atua como influenciadora digital e empresária do ramo de beleza, e segue sendo um dos nomes mais populares das redes sociais. Sua participação na edição histórica da Festa de Barretos reforça sua forte presença também no universo sertanejo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.