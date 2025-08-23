Vídeo: Virginia curte show de Hugo & Guilherme na Festa de Barretos

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca marcou presença na tradicional Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, na noite dessa sexta-feira (22/8), e esbanjou empolgação durante o show da dupla Hugo & Guilherme. Esta foi a primeira vez que a influenciadora prestigiou o evento, que em 2025 celebra seus 70 anos de história.

Assista ao vídeo:

Aos 26 anos e recém-solteira após o fim do casamento com o cantor Zé Felipe, Virginia aproveitou a noite em um dos camarotes e mostrou que está em nova fase. Ela cantou as músicas da dupla sertaneja com entusiasmo, chamando a atenção de quem estava por perto.

Usando um look preto com chapéu de cowgirl e barriga à mostra, a apresentadora roubou a cena assim que chegou, sendo cercada por fãs e fotógrafos.

Look da influenciadora para a festa em Barretos

Além da carreira como apresentadora, Virginia atua como influenciadora digital e empresária do ramo de beleza, e segue sendo um dos nomes mais populares das redes sociais. Sua participação na edição histórica da Festa de Barretos reforça sua forte presença também no universo sertanejo.