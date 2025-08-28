Vídeo. Vítima de estupro salta de carro e pede socorro para PM em MG

Câmeras de segurança de um posto de combustíveis no município de Corinto (MG) flagraram o pedido de socorro de uma mulher que havia sido estuprada e estava sendo sequestrada pelo ex-companheiro. As cenas foram registradas na madrugada de terça-feira (26/8).

Nas imagens, a vítima e o agressor aparecem no posto, onde o homem abastece o veículo. No mesmo instante, uma viatura da Polícia Militar aparece. Pelo vídeo, é possível ver a apreensão da mulher, que coloca as mãos na cabeça e chega a tirar o cinto de segurança ao notar a presença da equipe da PM.

Ao perceber que a viatura passa perto do automóvel, o agressor entra no carro, mas não consegue impedir a ação da mulher, que abre a porta, sai correndo e entra no veículo da corporação. Na sequência, os militares agem rápido e imobilizam o homem. Veja:

Estuprada e sequestrada

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima tem 28 anos e foi sequestrada pelo ex-companheiro, de 35, em Conceição do Mato Dentro. A mulher foi ameaçada com uma faca e obrigada a entrar no veículo do suspeito, que seguia para a cidade de Joaquim Felício.

Em razão das violências sofridas e com medo do ex-companheiro, a mulher saiu de sua cidade e se refugiou na casa de um irmão, em Conceição do Mato Dentro. Em um momento em que ficou sozinha, o agressor aproveitou para abordá-la, forçou que ela entrasse no veículo e tomou o celular dela.

Segundo a PM, os policiais que a resgataram estavam em patrulhamento noturno e costumam circular diariamente pelas proximidades do posto de combustível para prevenir crimes. A vítima alegou aos militares que foi violentada sexualmente no trajeto, além de estar sob constante ameaça de morte.

O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelos crimes de estupro, ameaça, sequestro e cárcere privado.