28/08/2025
Viih Tube e Eliezer revelam gasto de R$ 16 mil por mês em supermercado
Viih Tube e Eliezer revelam gasto de R$ 16 mil por mês em supermercado

Casal movimenta redes sociais ao contar despesas com alimentação; internautas se dividem entre críticas e defesa

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer causaram repercussão nas redes sociais ao revelarem o valor que desembolsam mensalmente em compras de supermercado. Segundo o casal, a conta chega a R$ 16 mil por mês. A declaração foi feita durante participação em um programa de televisão no último sábado (23/8).

De acordo com os dois, quem faz as compras é a governanta da família. Eliezer contou que já tentou revisar os gastos para reduzir as despesas, mas mesmo assim o valor com alimentação permaneceu alto.

A revelação dividiu opiniões. Muitos seguidores se surpreenderam com o montante, comparando o gasto ao valor de um financiamento de apartamento. Outros, no entanto, saíram em defesa do casal, lembrando da postura de Eliezer em buscar controlar as finanças e destacando sua trajetória de vida. “Ele sabe o que é passar necessidade”, comentou um internauta.

Planos de casamento diferente

Além das compras milionárias, Viih Tube também revelou planos para o futuro casamento com Eliezer. A influenciadora disse que o evento será “bem diferente do tradicional” e que já espera críticas. Segundo ela, a ideia é que a cerimônia reflita a essência do casal, sem seguir padrões convencionais.

