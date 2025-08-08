Violência chocante: empresário é preso por espancar mulher dentro de elevador

Câmeras de segurança do Edifício Via Boulevard, no Guará II, em Brasília, registraram o momento em que o empresário Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, agride a esposa, de 34. A gravação, que dura cerca de dois minutos, mostra o homem desferindo socos e cotoveladas contra a mulher dentro do elevador.

A vítima, que estava internada em um hospital, foi resgatada pela mãe, que desconfiou da situação. A denúncia levou a polícia a investigar o caso, mesmo após a mulher ter negado a agressão inicialmente.

Prisão e apreensão de armas

A 4ª DP solicitou a prisão preventiva do empresário, que foi preso nesta quinta-feira (7/8), em sua residência, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na casa, os policiais encontraram duas armas de fogo, uma pistola Beretta calibre .22 e uma arma antiga de calibre não identificado, além de 518 munições.

Cleber foi autuado por posse irregular de arma, com fiança fixada em R$ 25,9 mil. No entanto, ele continua preso por força do mandado de prisão expedido no inquérito de violência doméstica. Em nota, a defesa do empresário afirmou que ele tem interesse na elucidação dos fatos e que as manifestações necessárias ocorrerão nos autos do processo.

Fonte: Polícia Civil do DF e Metrópoles

Redigido por Contilnet.