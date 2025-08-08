8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Violência chocante: empresário é preso por espancar mulher dentro de elevador

Um vídeo de câmera de segurança registrou o empresário Cleber Lúcio Borges agredindo a esposa com socos e cotoveladas. O caso aconteceu no dia 1º de agosto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Câmeras de segurança do Edifício Via Boulevard, no Guará II, em Brasília, registraram o momento em que o empresário Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, agride a esposa, de 34. A gravação, que dura cerca de dois minutos, mostra o homem desferindo socos e cotoveladas contra a mulher dentro do elevador.

A vítima, que estava internada em um hospital, foi resgatada pela mãe, que desconfiou da situação. A denúncia levou a polícia a investigar o caso, mesmo após a mulher ter negado a agressão inicialmente.

Prisão e apreensão de armas

A 4ª DP solicitou a prisão preventiva do empresário, que foi preso nesta quinta-feira (7/8), em sua residência, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Na casa, os policiais encontraram duas armas de fogo, uma pistola Beretta calibre .22 e uma arma antiga de calibre não identificado, além de 518 munições.

Cleber foi autuado por posse irregular de arma, com fiança fixada em R$ 25,9 mil. No entanto, ele continua preso por força do mandado de prisão expedido no inquérito de violência doméstica. Em nota, a defesa do empresário afirmou que ele tem interesse na elucidação dos fatos e que as manifestações necessárias ocorrerão nos autos do processo.

Reprodução

Fonte: Polícia Civil do DF e Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.