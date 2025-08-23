Violência doméstica: PMDF prende suspeito e detém arma usada em ameaça

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um suspeito por violência doméstica no Areal, na madrugada deste sábado (23/8). A vítima relata ter sofrido agressões e ameaças constantes do companheiro.

Durante a ação, os policiais ainda localizaram uma arma de fogo (foto em destaque) pendurada na parede, que, segundo a vítima, o autor a usava para para intimidá-la.

Em depoimento à PMDF, ela ainda informou que já estava recebendo acompanhamento do Programa de Prevenção à Violência da corporação (PROVID).

A ação ocorreu após a PMDF ser acionada via 190 para verificar uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha.

No local, os policiais do 17° Batalhão conseguiram contato apenas com a vítima, que contou ter sido agredida na cabeça.

O suspeito não estava presente, mas posteriormente foi localizado nas proximidades da residência.

O autor, juntamente com a vítima, foi conduzido para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde o suspeito teve a prisão decretada.

Na unidade a mulher ainda foi novamente ameaçada, mas desta vez pela ex-companheira do autor, que declarou que a agrediria e que a aguardaria do lado de fora.

Segundo a PMDF, um boletim de ocorrência foi registrado diante do fato da nova ameaça.