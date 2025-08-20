Vips da Front: bastidores, polêmicas, festas e tudo que você precisa saber sobre a fronteira

Feliz Aniversário, Everton Soares

Hoje é dia de celebrar a vida de Everton Soares, que completa mais um ano de conquistas, alegrias e aprendizados. Nesta data especial, amigos e familiares se reúnem em uma só voz para desejar saúde, paz, prosperidade e muitos momentos felizes.

Que este novo ciclo seja marcado por realizações, sucesso em cada projeto e pela presença daqueles que tornam a vida ainda mais especial. Parabéns, Everton!

Campeonato Brasileiro Regional Norte de Taekwondo

O esporte de Epitaciolândia está em festa! Pai e filho, Josemar e o pequeno Fabianito, de apenas 8 anos, brilharam no Campeonato Brasileiro Regional Norte de Taekwondo, realizado em Rio Branco (AC), nos dias 9 e 10 de agosto, conquistando Medalhas de Ouro em suas categorias.

Com esse resultado, ambos agora integram a Seleção Acreana de Taekwondo e se preparam para representar o Acre e a cidade de Epitaciolândia na Copa América e no Mundial de Taekwondo, que acontecerá em São Paulo.

A trajetória de Josemar e Fabianito é marcada por disciplina, dedicação e amor pelo esporte, servindo de inspiração para outros atletas e para toda a comunidade.

1ª Expo Fronteira de Assis Brasil

A aguardada 1ª Expo Fronteira de Assis Brasil, evento que promete movimentar a economia, o comércio e o setor agropecuário da região, teve sua data alterada. Agora, a feira será realizada nos dias 03, 04 e 05 de outubro de 2025, no município de Assis Brasil, no Acre.

O anúncio do adiamento foi feito pela organização, que reforçou o compromisso em oferecer uma programação diversificada, com espaço para negócios, cultura, entretenimento e valorização da produção local.

O evento deve reunir produtores rurais, empreendedores e visitantes de toda a região, fortalecendo a economia local e reafirmando a importância de Assis Brasil como polo de integração fronteiriça.

Romaria de Santa Raimunda do Bom Sucesso

Assis Brasil foi palco, nesta sexta-feira (15), de um momento de grande religiosidade com a tradicional Romaria de Santa Raimunda do Bom Sucesso, que reuniu mais de 6 mil fiéis. Peregrinos vindos do Brasil, Bolívia, Peru e até de outros países participaram da celebração, muitos cumprindo promessas ou agradecendo por bênçãos alcançadas.

A romaria, que já faz parte do calendário religioso e cultural da região, emocionou com testemunhos de milagres atribuídos à intercessão de Santa Raimunda. Os devotos chegaram de diferentes formas, de carro, moto, quadriciclo e até a pé, demonstrando fé e devoção.

O evento reforça a tradição e a espiritualidade da comunidade, que mantém viva a devoção a Santa Raimunda como símbolo de esperança, união e identidade cultural.

EXPOXAPURI

Neste sábado (16), foi realizado o lançamento oficial da EXPOXAPURI 2025, em solenidade no Polo Industrial de Xapuri. Durante o evento, foram apresentadas a logomarca oficial e o projeto em 3D do espaço da feira, que acontecerá entre os dias 4 e 7 de setembro.

A programação também contou com a apresentação das candidatas ao concurso de Rainha do Rodeio, uma das atrações culturais mais aguardadas. Entre os destaques musicais confirmados, estão os shows nacionais de Marcynho Sensação, no dia 4, e Ralf, da dupla Chrystian & Ralf, no dia 6 de setembro.

A cerimônia reuniu parceiros, empresários e a comunidade local, marcando o início da contagem regressiva para a maior feira de agronegócio, cultura e empreendedorismo da regional do Alto Acre.

Noite do Pagode

No último sábado, 16, a Galeria Vila, localizada no espaço onde funcionava o antigo The Pub, foi palco de uma noite inesquecível de pagode e descontração. O cantor Robert Richard, acompanhado de sua banda, comandou o show que reuniu centenas de pessoas em um ambiente marcado pela boa música, alegria e muita energia positiva.

O evento atraiu um público diverso, que se entregou ao ritmo contagiante do pagode, transformando a noite em uma verdadeira celebração. Além do repertório envolvente, a atmosfera foi marcada pela animação, pela presença de gente bonita e pela vibração coletiva que tomou conta do espaço.

Consolidando-se como um dos pontos de encontro mais animados da cidade, a Galeria Vila mostrou que tem tudo para se tornar referência em grandes eventos musicais, proporcionando ao público momentos de cultura, lazer e diversão.

2ª edição do “Do Nada um Pagode”

O Q.G.I.V. Gastrobar se prepara para receber a 2ª edição do projeto “Do Nada um Pagode”, que acontece na próxima sexta-feira, 22 de agosto, a partir das 21h, no Deck do espaço. O evento promete uma noite de muita música, descontração e alegria, reunindo grandes nomes do pagode local.

Entre as atrações confirmadas estão o cantor Robert Richard e o Grupo Envolvente, que sobem ao palco trazendo um repertório envolvente para embalar o público.

Os ingressos custam R$ 20,00, com entrada liberada até as 20h. Além disso, o evento conta com promoções especiais, como o combo de Whisky Ballantine’s 12 anos (garrafa de 750ml + 3 latas de TNT 473ml) por R$ 199,99.

A iniciativa conta com o apoio e patrocínio de diversas empresas locais, fortalecendo o cenário cultural e de entretenimento da cidade. A expectativa é reunir um grande público em mais uma noite memorável de pagode no Q.G.I.V.

