12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

VIPs da Front: caso grave de pedofilia envolvendo servidor está prestes a explodir no Acre

Coloque sua roupa mais confotavel e se delicie com as noticias quentinhas da fronteira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Feliz Aniversário, Edwilson

No último dia 9 de agosto, o clima foi de celebração para homenagear Edwilson, um exemplo de carisma, amizade e generosidade. Conhecido pelo sorriso fácil e pela capacidade única de cativar todos ao seu redor, ele é daqueles que transformam momentos simples em memórias inesquecíveis.

Neste novo ciclo, desejamos que a vida lhe presenteie com saúde, felicidade e muitas conquistas. Que o brilho da sua jornada continue iluminando não apenas os seus caminhos, mas também os de todos que têm o privilégio de caminhar ao seu lado.

Parabéns, Edwilson!

IV Semana Evangélica

A IV Semana Evangélica de Epitaciolândia, realizada nos dias 7, 8 e 9 de agosto, reuniu milhares de fiéis em três noites de fé, louvor e comunhão. Organizado pela Prefeitura e AMPEB, o evento contou com a final do Festival de Música Gospel, apresentações da cantora Isadora Pompeo e do pastor e cantor Antônio Cirilo, além da Feira Cultural Gospel e do Show de Talentos. A programação reforçou o incentivo às manifestações religiosas e culturais no município.

Fotos: Reprodução

Arraiá Fora de Época Centro do Idoso

Brasiléia viveu uma noite de alegria e tradição na última sexta-feira (8), com a realização do Arraiá Fora de Época do Centro do Idoso. O evento foi promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e reuniu idosos, familiares e a comunidade para celebrar a cultura popular.

A secretária de Assistência Social, Suly Guimarães, participou da festa, acompanhando de perto as atividades e destacando a importância da iniciativa. Toda a equipe da pasta esteve envolvida na organização, garantindo que cada detalhe fosse pensado para proporcionar momentos de lazer e integração.

O arraial contou com comidas típicas, apresentações de quadrilha, bingo, brincadeiras para as crianças e muita música, criando um clima festivo para todas as idades.

A ação reforçou o compromisso do município com o fortalecimento dos vínculos comunitários e a valorização dos idosos, preservando tradições que fazem parte da identidade cultural de Brasiléia.

Fotos: Reprodução

Spotted UPDS

Com mais de 5 mil seguidores ativos e quase 2 milhões de visualizações mensais, a página do Instagram @spotted.upds se consolidou como o principal canal de interação entre estudantes de medicina e jovens da região de Cobija,  Pando e fronteira com o Brasil. Criada por universitários, a página combina conteúdos de saúde, humor, avisos, interações e divulgação de serviços, sempre com uma linguagem leve, criativa e próxima do público.

O engajamento é um dos grandes diferenciais: são mais de 2 mil visualizações diárias nos Stories e publicações que atingem milhares de usuários. Jovens, universitários e moradores da fronteira formam um público conectado, participativo e curioso, que encontra no perfil um espaço de informação e entretenimento.

Além do conteúdo voltado à comunidade estudantil, a @spotted.upds atua como ponte entre marcas, empresas e instituições públicas ou privadas, oferecendo um ambiente ideal para campanhas educativas, sociais e comerciais. Com comunicação direta, alto alcance regional e parcerias flexíveis, o perfil se coloca à disposição para fortalecer a visibilidade de marcas e ampliar o engajamento do público com causas e serviços relevantes.

Segunda edição do Pagode dos Selecionados

No último sábado, 9 de agosto, a segunda edição do Pagode dos Selecionados tomou conta do Quintal do Jair, localizado atrás da Praça Hugo Poli, reunindo dezenas de apaixonados pelo bom pagode. O evento foi marcado por muita música, dança e alegria, consolidando-se como um sucesso na região.

O cantor Robert Richard e o grupo Pagode do Italin deram um verdadeiro show de pagode, contagiando o público com seus clássicos e novos sucessos. A festa também contou com a animação do DJ Tiago e a participação especial do cantor Eliseu, que abrilhantaram ainda mais a noite.

Com um público animado e clima descontraído, a festa reforçou o espaço como ponto de encontro para os amantes do samba e pagode, que já esperam ansiosos pela próxima edição.

Confira a galeria de fotos:

 Calourada de Medicina Spotted’s 2ª Edição

A segunda edição da Calourada de Medicina Spotted’s promete sacudir Epitaciolândia no próximo sábado, dia 30 de agosto. O evento será realizado no antigo Rancho Prime e traz uma programação especial com grandes nomes da música eletrônica e do funk da região.

Entre as atrações confirmadas estão o Grupo Envolvente, a DJ Nazz, o DJ Leandro O Fera e Fernando DJ, conhecido como “O Pai dos Bailes Funk”. A festa é uma realização da Equipe Tarja Preta em parceria com páginas locais como a Spotted UPDS, que têm forte presença entre os jovens universitários da região.

Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada através do site QR Party, com preços a partir de R$ 25,00 para a área Prime, R$ 40,00 para a área VIP e camarotes empresariais exclusivos para até 10 pessoas por R$ 600,00.

A Calourada de Medicina Spotted’s é uma oportunidade para os estudantes de medicina e jovens da região se reunirem em uma noite de música, diversão e celebração, mantendo a tradição das festas universitárias e a integração entre os estudantes da fronteira.

Informações e contatos podem ser feitos pelo telefone (68) 99237-9623.

Sexta do pagode

Os amantes do bom samba e pagode já podem se preparar para uma noite especial na sexta-feira, dia 15 de agosto. O tradicional encontro musical acontece no antigo The Pub, localizado próximo à praça Hugo Poli, prometendo muita música, alegria e descontração para quem curte o ritmo que embala corações e anima as noites.

O evento reunirá grandes talentos locais do pagode, com um repertório recheado de clássicos e sucessos atuais do gênero. É a oportunidade perfeita para dançar, cantar e aproveitar uma noite regada a muita energia positiva.

Fique ligado! Durante a semana, mais informações sobre o pagode estarão disponíveis nos Instagrams do cantor Robert Richard e na Vips da Fronteira (Socorro Pinheiro). Não perca a chance de viver essa experiência musical e celebrar a cultura do samba com a galera.

 

Vida Alheia

  • O filho de uma conhecida empresária da fronteira estava vivendo um relacionamento às escondidas com outro rapaz, mas, como todo segredo, a história começou a vir à tona e já está vindo com força! Kkkkk Para evitar que o caso se espalhasse e causasse um rebuliço maior, rolou um pagamento significativo, que teria sido acertado para manter tudo longe dos olhos do público. A movimentação chamou atenção e já dá o que falar entre a galera da região. Será que o silêncio vai durar? Fique ligado que essa história promete ainda mais capítulos!

 

  • A fronteira está em polvorosa com a notícia que já corre nos bastidores um funcionário do Fórum da Fronteira está prestes a receber a sentença por um caso grave de pedofilia. Embora o processo corra em segredo de Justiça, os fofoqueiros, maiores que eu já soltaram a bomba e o assunto não para de circular. Todo mundo está de olho nesse julgamento que mexeu com a comunidade local, e a expectativa é que a justiça faça seu trabalho direitinho. O segredo? Tá difícil segurar, o burburinho já está solto! Fique ligado que essa história ainda vai render muitos comentários.

 

  • Corre pelos cantos da cidade que o rapaz que trabalha fazendo corrida para um famoso aplicativo está deixando muita gente no prejuízo. A fama de caloteiro já pegou firme, e várias pessoas estão reclamando que ele está devendo e sumindo sem pagar. Até já fizeram cobrança em grupo de WhatsApp, mas o cara se fez de desentendido, fingindo que não entende para não quitar suas dívidas com os devedores. A galera anda de olho nele, porque ninguém quer cair nessa furada. Será que vai rolar uma solução ou a história vai terminar no famoso “deixa disso”? Fique ligado que o babado promete!

 

  • Boatos indicam que durante o pagode dos selecionados, um casal famoso da fronteira quase brigou por causa de outra pessoa que apareceu no pagode ciúmes à flor da pele. A fofoca é que um famoso casal local teve uma DR daquelas porque alguém do evento se aproximou demais, e a situação quase virou barraco na frente de todo mundo. Será que o amor vai sobreviver?

 

  • Enquanto o gato do rolê dizia que ia ao banheiro, mal sabia a galera que banheiro não tinha nada não, viu? Ele estava era se encontrando com a outra, que já tinha mandado aquela mensagem avisando que já estava te esperando. E pra piorar, o cara estava acompanhado da atual ficante, que ficou lá no evento sem desconfiar de nada enquanto ele fazia a dele. O que era pra ser só uma festança terminou com aquele climão pesado e muita gente de olho nesse trio que, definitivamente, não estava junto. Fica a dica: no pagode, nem sempre “ir ao banheiro” é só isso!

 

Apoio: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.