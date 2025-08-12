VIPs da Front: caso grave de pedofilia envolvendo servidor está prestes a explodir no Acre

Feliz Aniversário, Edwilson

No último dia 9 de agosto, o clima foi de celebração para homenagear Edwilson, um exemplo de carisma, amizade e generosidade. Conhecido pelo sorriso fácil e pela capacidade única de cativar todos ao seu redor, ele é daqueles que transformam momentos simples em memórias inesquecíveis.

Neste novo ciclo, desejamos que a vida lhe presenteie com saúde, felicidade e muitas conquistas. Que o brilho da sua jornada continue iluminando não apenas os seus caminhos, mas também os de todos que têm o privilégio de caminhar ao seu lado.

Parabéns, Edwilson!

IV Semana Evangélica

A IV Semana Evangélica de Epitaciolândia, realizada nos dias 7, 8 e 9 de agosto, reuniu milhares de fiéis em três noites de fé, louvor e comunhão. Organizado pela Prefeitura e AMPEB, o evento contou com a final do Festival de Música Gospel, apresentações da cantora Isadora Pompeo e do pastor e cantor Antônio Cirilo, além da Feira Cultural Gospel e do Show de Talentos. A programação reforçou o incentivo às manifestações religiosas e culturais no município.

Arraiá Fora de Época Centro do Idoso

Brasiléia viveu uma noite de alegria e tradição na última sexta-feira (8), com a realização do Arraiá Fora de Época do Centro do Idoso. O evento foi promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e reuniu idosos, familiares e a comunidade para celebrar a cultura popular.

A secretária de Assistência Social, Suly Guimarães, participou da festa, acompanhando de perto as atividades e destacando a importância da iniciativa. Toda a equipe da pasta esteve envolvida na organização, garantindo que cada detalhe fosse pensado para proporcionar momentos de lazer e integração.

O arraial contou com comidas típicas, apresentações de quadrilha, bingo, brincadeiras para as crianças e muita música, criando um clima festivo para todas as idades.

A ação reforçou o compromisso do município com o fortalecimento dos vínculos comunitários e a valorização dos idosos, preservando tradições que fazem parte da identidade cultural de Brasiléia.

Spotted UPDS

Com mais de 5 mil seguidores ativos e quase 2 milhões de visualizações mensais, a página do Instagram @spotted.upds se consolidou como o principal canal de interação entre estudantes de medicina e jovens da região de Cobija, Pando e fronteira com o Brasil. Criada por universitários, a página combina conteúdos de saúde, humor, avisos, interações e divulgação de serviços, sempre com uma linguagem leve, criativa e próxima do público.

O engajamento é um dos grandes diferenciais: são mais de 2 mil visualizações diárias nos Stories e publicações que atingem milhares de usuários. Jovens, universitários e moradores da fronteira formam um público conectado, participativo e curioso, que encontra no perfil um espaço de informação e entretenimento.

Além do conteúdo voltado à comunidade estudantil, a @spotted.upds atua como ponte entre marcas, empresas e instituições públicas ou privadas, oferecendo um ambiente ideal para campanhas educativas, sociais e comerciais. Com comunicação direta, alto alcance regional e parcerias flexíveis, o perfil se coloca à disposição para fortalecer a visibilidade de marcas e ampliar o engajamento do público com causas e serviços relevantes.

Segunda edição do Pagode dos Selecionados

No último sábado, 9 de agosto, a segunda edição do Pagode dos Selecionados tomou conta do Quintal do Jair, localizado atrás da Praça Hugo Poli, reunindo dezenas de apaixonados pelo bom pagode. O evento foi marcado por muita música, dança e alegria, consolidando-se como um sucesso na região.

O cantor Robert Richard e o grupo Pagode do Italin deram um verdadeiro show de pagode, contagiando o público com seus clássicos e novos sucessos. A festa também contou com a animação do DJ Tiago e a participação especial do cantor Eliseu, que abrilhantaram ainda mais a noite.

Com um público animado e clima descontraído, a festa reforçou o espaço como ponto de encontro para os amantes do samba e pagode, que já esperam ansiosos pela próxima edição.

Calourada de Medicina Spotted’s 2ª Edição

A segunda edição da Calourada de Medicina Spotted’s promete sacudir Epitaciolândia no próximo sábado, dia 30 de agosto. O evento será realizado no antigo Rancho Prime e traz uma programação especial com grandes nomes da música eletrônica e do funk da região.

Entre as atrações confirmadas estão o Grupo Envolvente, a DJ Nazz, o DJ Leandro O Fera e Fernando DJ, conhecido como “O Pai dos Bailes Funk”. A festa é uma realização da Equipe Tarja Preta em parceria com páginas locais como a Spotted UPDS, que têm forte presença entre os jovens universitários da região.

Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada através do site QR Party, com preços a partir de R$ 25,00 para a área Prime, R$ 40,00 para a área VIP e camarotes empresariais exclusivos para até 10 pessoas por R$ 600,00.

A Calourada de Medicina Spotted’s é uma oportunidade para os estudantes de medicina e jovens da região se reunirem em uma noite de música, diversão e celebração, mantendo a tradição das festas universitárias e a integração entre os estudantes da fronteira.

Informações e contatos podem ser feitos pelo telefone (68) 99237-9623.

Sexta do pagode

Os amantes do bom samba e pagode já podem se preparar para uma noite especial na sexta-feira, dia 15 de agosto. O tradicional encontro musical acontece no antigo The Pub, localizado próximo à praça Hugo Poli, prometendo muita música, alegria e descontração para quem curte o ritmo que embala corações e anima as noites.

O evento reunirá grandes talentos locais do pagode, com um repertório recheado de clássicos e sucessos atuais do gênero. É a oportunidade perfeita para dançar, cantar e aproveitar uma noite regada a muita energia positiva.

Fique ligado! Durante a semana, mais informações sobre o pagode estarão disponíveis nos Instagrams do cantor Robert Richard e na Vips da Fronteira (Socorro Pinheiro). Não perca a chance de viver essa experiência musical e celebrar a cultura do samba com a galera.

Vida Alheia

O filho de uma conhecida empresária da fronteira estava vivendo um relacionamento às escondidas com outro rapaz, mas, como todo segredo, a história começou a vir à tona e já está vindo com força! Kkkkk Para evitar que o caso se espalhasse e causasse um rebuliço maior, rolou um pagamento significativo, que teria sido acertado para manter tudo longe dos olhos do público. A movimentação chamou atenção e já dá o que falar entre a galera da região. Será que o silêncio vai durar? Fique ligado que essa história promete ainda mais capítulos!

A fronteira está em polvorosa com a notícia que já corre nos bastidores um funcionário do Fórum da Fronteira está prestes a receber a sentença por um caso grave de pedofilia. Embora o processo corra em segredo de Justiça, os fofoqueiros, maiores que eu já soltaram a bomba e o assunto não para de circular. Todo mundo está de olho nesse julgamento que mexeu com a comunidade local, e a expectativa é que a justiça faça seu trabalho direitinho. O segredo? Tá difícil segurar, o burburinho já está solto! Fique ligado que essa história ainda vai render muitos comentários.

Corre pelos cantos da cidade que o rapaz que trabalha fazendo corrida para um famoso aplicativo está deixando muita gente no prejuízo. A fama de caloteiro já pegou firme, e várias pessoas estão reclamando que ele está devendo e sumindo sem pagar. Até já fizeram cobrança em grupo de WhatsApp, mas o cara se fez de desentendido, fingindo que não entende para não quitar suas dívidas com os devedores. A galera anda de olho nele, porque ninguém quer cair nessa furada. Será que vai rolar uma solução ou a história vai terminar no famoso “deixa disso”? Fique ligado que o babado promete!

Boatos indicam que durante o pagode dos selecionados, um casal famoso da fronteira quase brigou por causa de outra pessoa que apareceu no pagode ciúmes à flor da pele. A fofoca é que um famoso casal local teve uma DR daquelas porque alguém do evento se aproximou demais, e a situação quase virou barraco na frente de todo mundo. Será que o amor vai sobreviver?

Enquanto o gato do rolê dizia que ia ao banheiro, mal sabia a galera que banheiro não tinha nada não, viu? Ele estava era se encontrando com a outra, que já tinha mandado aquela mensagem avisando que já estava te esperando. E pra piorar, o cara estava acompanhado da atual ficante, que ficou lá no evento sem desconfiar de nada enquanto ele fazia a dele. O que era pra ser só uma festança terminou com aquele climão pesado e muita gente de olho nesse trio que, definitivamente, não estava junto. Fica a dica: no pagode, nem sempre “ir ao banheiro” é só isso!

