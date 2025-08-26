Vips da Front: empresária de sucesso é flagrada em motel com amiga para uma ‘troca de casal’

Investimento e qualidade em serviços

A advogada Carol Gask participou, em São Paulo, de uma imersão estratégica voltada à gestão e inovação no setor jurídico, conduzida pelo mentor Lucas Peixoto, referência nacional na área.

O encontro teve como foco o aprimoramento das práticas de atendimento e organização administrativa, com o objetivo de oferecer mais eficiência e melhores resultados aos clientes.

De acordo com Carol, a experiência trouxe reflexões importantes sobre posicionamento, crescimento e modernização da advocacia, aspectos cada vez mais essenciais para escritórios que buscam se destacar.

A iniciativa reforça o compromisso do escritório em aliar conhecimento técnico à gestão eficiente, fortalecendo a qualidade dos serviços prestados e a confiança junto aos clientes.

Estúdio Lash Design Leiane Freitas

O cuidado com a beleza tem ganhado cada vez mais espaço no dia a dia, e quando o assunto é realçar o olhar, o Estúdio Lash Design Leiane Freitas tem se tornado referência. Localizado em Brasileia, o espaço é especializado em design de sobrancelhas e cílios, oferecendo técnicas modernas e personalizadas que valorizam a identidade de cada cliente.

Com atendimento diferenciado e foco na autoestima feminina, Leiane Freitas conquistou a confiança do público ao unir profissionalismo e carinho em cada procedimento. “Nosso objetivo é destacar a beleza natural de cada mulher, trazendo harmonia ao rosto e confiança no dia a dia”, afirma a profissional.

O estúdio oferece desde design de sobrancelhas, com técnicas que vão do clássico à henna, até a aplicação de cílios, ideais para quem busca praticidade e sofisticação. Além disso, o espaço se preocupa em criar uma experiência acolhedora, onde cada cliente se sente única.

A qualidade do trabalho, somada ao cuidado estético e ao atendimento humanizado, coloca o Estúdio Lash Design Leiane Freitas como um dos destaques no segmento de beleza da cidade, reafirmando que quando o olhar fala, a autoestima sorri.

Agendamentos pelo telefone/WhatsApp: (68) 99251-3805

Cavalgada da ExpoXapuri

Xapuri se prepara para mais um grande momento da programação da ExpoXapuri 2025: a tradicional Cavalgada, marcada para o dia 30 de agosto. O evento vai percorrer as principais ruas da cidade e promete reunir cavaleiros, amazonas e famílias em um dia de festa e tradição.

A organização orienta que os participantes formem suas comitivas e mantenham a vacinação dos animais em dia, garantindo segurança e bem-estar durante o percurso.

Mais do que uma abertura festiva, a Cavalgada é considerada um dos marcos culturais da ExpoXapuri, mobilizando moradores e visitantes e reforçando o clima de celebração que antecede a feira.

Shows ExpoXapuri 2025

A organização da ExpoXapuri 2025 anunciou um formato solidário para a entrada nos grandes shows e no rodeio deste ano. Para garantir o acesso, o público deverá doar 2 kg de alimentos não perecíveis, com exceção de sal, açúcar e macarrão instantâneo.

O período de troca vai de 25 de agosto a 4 de setembro, funcionando apenas durante a semana, de segunda a sexta-feira. O ponto de atendimento será na Quadra da Praça da Juventude, ao lado do SESC, nos horários das 8h às 12h e das 14h às 17h.

De acordo com os organizadores, cada cidadão poderá retirar até dois ingressos por show. A iniciativa busca não apenas garantir a presença da comunidade no evento, mas também arrecadar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

A ExpoXapuri, considerada a maior feira de agronegócio, cultura e entretenimento da regional do Alto Acre, terá uma programação que promete atrair milhares de pessoas, movimentando a economia local e fortalecendo tradições.

Com os ingressos atrelados a uma ação solidária, a expectativa é que a edição de 2025 registre recorde de público e de arrecadação de alimentos, unindo lazer e responsabilidade social.

Concurso de Fotografia

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou nesta segunda-feira (25) o Concurso de Fotografia, iniciativa que promete movimentar a comunidade com criatividade e integração social.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente na sede da Secretaria de Saúde. A votação acontecerá de forma presencial no Centro do Idoso, no próximo dia 28, a partir das 15h.

Além do concurso, a programação contará com diversas atividades voltadas para mamães e bebês, tornando o evento ainda mais especial e inclusivo.

De acordo com a gestão municipal, o objetivo é valorizar a arte da fotografia, estimular a participação popular e criar momentos de convivência que reforcem os laços comunitários.

Com a iniciativa, Brasiléia reafirma seu compromisso em promover ações que unem cultura, saúde e lazer para todas as idades.

Pagode do Q.G.I.V

Na última sexta-feira (22 de agosto), o Q.G.I.V Gastrobar foi palco de uma noite inesquecível de pagode, alegria e descontração. O evento reuniu centenas de pessoas, que lotaram o espaço para celebrar ao som de grandes sucessos do ritmo que embala corações e cria memórias.

Com um ambiente acolhedor, música de qualidade e clima de festa, a noite foi marcada por muitos sorrisos, dança e interação entre amigos, consolidando o gastrobar como um dos principais pontos de encontro da cidade para quem busca diversão e boa música.

A organização celebrou o sucesso do evento, destacando o público animado e a energia positiva que tomou conta do espaço. Para os apaixonados pelo pagode, ficou a certeza de que outras noites como essa já estão sendo aguardadas com expectativa.

Pagodin do Edíl

Na próxima sexta-feira, dia 29 de agosto, a partir das 21h, o Q.G.I.V. Gastrobar abre as portas para mais uma edição do Pagodim do Edil, evento que já conquistou o público da região com muito samba, alegria e música boa.

A festa acontecerá no deck do gastrobar e promete reunir amigos e amantes do pagode em uma noite de diversão. Para animar ainda mais o público, a casa preparou promoções especiais de bebidas.

Entre os destaques estão:

•Combo Whisky Ballantine’s 12 anos (garrafa 750ml + 3 energéticos TNT 473ml) por R$ 199,99.

•Balde de Petra com 5 cervejas por R$ 40,00.

•Balde de Black Princess com 5 cervejas por R$ 50,00.

•Antarctica Boa por R$ 13,00.

•Original por R$ 16,00.

A entrada também conta com valores acessíveis: estudantes pagam R$ 15,00, e o ingresso normal custa R$ 20,00. Além disso, as mulheres têm entrada gratuita até às 21h, um atrativo a mais para quem deseja chegar cedo e aproveitar a festa desde o início.

O evento conta com o apoio e patrocínio de diversas empresas locais, fortalecendo a cena cultural e de entretenimento da fronteira.

Vida alheia

Dizem que a comerciante famosa da cidade, que sempre parece certinha, anda se encontrando às escondidas com alguém do trabalho. A esposa dele não faz ideia, até que uma amiga resolveu “ajudar” e soltou umas fotos suspeitas. A cidade inteira agora está de olho, esperando o próximo capítulo desse triângulo amoroso.

Uma secretária administrativa, casada há anos, estaria vivendo um romance com o chefe. Mas não é só isso: o marido dela também já foi flagrado com colegas do curso. Agora, o escritório virou palco de olhares desconfiados, mensagens apagadas e encontros misteriosos.

Uma sorveteria local virou cenário de drama: o garçom que todos achavam tímido está envolvido com a filha do dono, mas também com a nova estagiária que acabou de chegar. Enquanto isso, os clientes fingem não perceber, mas os vizinhos já estão comentando cada movimento suspeito.

Na academia, um instrutor e uma aluna famosos pelos treinos intensos começaram a ser vistos juntos fora do horário. Mas há quem diga que ele tem outra aluna favorita, e a competição virou caso sério de “quem vai pegar primeiro”. Agora, a cidade aposta em quem vai trair primeiro, e a academia virou ponto de observação da galera

Dizem que uma empresária de renome visitou o motel local às escondidas, mas não estava sozinha. Uma testemunha (fingindo não ver) contou que ela chegou com uma amiga, e os dois casais trocaram de quarto. Agora, rumores circulam sobre alianças e traições entre pessoas que “ninguém imaginaria”.

