virginia-fonseca-fica-transtornada-com-pergunta-indiscreta-sobre-o-ex

A apresentadora Virginia Fonseca foi surpreendida durante o programa Sabadou, que ela comanda no SBT. Na atração deste sábado (30/8), uma pergunta feita pela influenciadora Mari Menezes envolvendo seus ex-companheiros, o cantor Zé Felipe e o influencer Rezende, fez com que a famosa tomasse uma atitude inesperada – e gerou climão com Margareth Serrão.
Leia também
-
Virginia rompe com Neymar após polêmica ligação na madrugada
-
Virginia Fonseca aparece em vídeo com indireta: “Medo de fofoquinha”
-
Virginia confirma ida à festa de Vini Jr.: “Saí de lá às 7h da manhã”
-
Virginia Fonseca e Ana Castela se evitam no Barretão 2025; veja vídeo
Chocada
Tudo aconteceu durante o quadro Se Beber Não Fale. Na dinâmica, famosos são perguntados sobre questões polêmicas. Quem se negar a responder determinado questionamento, precisa beber um drink, sempre produzido com ingredientes duvidosos.
Foi durante a brincadeira que Mari Menezes quis saber: “Você voltaria com um dos seus ex e por quê?”. Virginia Fonseca ficou chocada e sem reação com a pergunta. Quem não gostou mesmo da situação, no entanto, foi Margareth Ferrão, mãe da apresentadora, que foi logo proibindo a filha de se manifestar: “Fala que não”, disparou.
“Mas é uma pergunta tranquila”, reagiu Mari Menezes. Abalada, Virginia se negou a responder a pergunta. “Vou beber”, rebateu. “Não, não dá. Sabe quando dá vontade de falar, tá aqui [na ponta da língua]”, disse, bebendo um drink feito com suco de limão, espinafre, couve, molho inglês, alcaparras e ovo cozido.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Zé Felipe reage ao ser cobrado por não publicar homenagem de Virginia
Instagram/Reprodução2 de 6
Virginia Fonseca
Reprodução3 de 6
Virginia Fonseca.
Reprodução/Redes sociais.4 de 6
Ze Felipe e Virginia Fonseca
Reprodução5 de 6
Virginia Fonseca e Lucas Guedez
Reprodução/Redes sociais6 de 6
Virginia Fonseca e Zé Felipe
Reprodução
Relembre
Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio deste ano. Eles estavam juntos há cinco anos. “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, escreveu o casal ao anunciar o término.
Já o relacionamento com o influencer Rezende acabou em 2020, após um relacionamento que durou cerca de dois anos. A apresentadora do SBT chegou a se mudar para a casa do ex-namorado. O término também foi anunciado por ambos na época através de seus canais no YouTube.
Assista:
AGORA: no #SeBeberNãoFale, Virgínia Fonseca não responde se voltaria com um de seus ex’s.
Pela cara, Margara não gostou da pergunta e soltou um: “fala não” #SabadouComVirgínia pic.twitter.com/2CBi28Xggx
— Silvinho (@silvinhotv) August 31, 2025