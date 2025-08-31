Virginia Fonseca fica transtornada com pergunta indiscreta sobre o ex

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
virginia-fonseca-fica-transtornada-com-pergunta-indiscreta-sobre-o-ex

A apresentadora Virginia Fonseca foi surpreendida durante o programa Sabadou, que ela comanda no SBT. Na atração deste sábado (30/8), uma pergunta feita pela influenciadora Mari Menezes envolvendo seus ex-companheiros, o cantor Zé Felipe e o influencer Rezende, fez com que a famosa tomasse uma atitude inesperada – e gerou climão com Margareth Serrão.

Leia também

Chocada

Tudo aconteceu durante o quadro Se Beber Não Fale. Na dinâmica, famosos são perguntados sobre questões polêmicas. Quem se negar a responder determinado questionamento, precisa beber um drink, sempre produzido com ingredientes duvidosos.

Foi durante a brincadeira que Mari Menezes quis saber: “Você voltaria com um dos seus ex e por quê?”. Virginia Fonseca ficou chocada e sem reação com a pergunta. Quem não gostou mesmo da situação, no entanto, foi Margareth Ferrão, mãe da apresentadora, que foi logo proibindo a filha de se manifestar: “Fala que não”, disparou.

“Mas é uma pergunta tranquila”, reagiu Mari Menezes. Abalada, Virginia se negou a responder a pergunta. “Vou beber”, rebateu. “Não, não dá. Sabe quando dá vontade de falar, tá aqui [na ponta da língua]”, disse, bebendo um drink feito com suco de limão, espinafre, couve, molho inglês, alcaparras e ovo cozido.

6 imagensVirginia FonsecaVirginia Fonseca.Ze Felipe e Virginia FonsecaVirginia Fonseca e Lucas GuedezVirginia Fonseca e Zé FelipeFechar modal.1 de 6

Zé Felipe reage ao ser cobrado por não publicar homenagem de Virginia

Instagram/Reprodução2 de 6

Virginia Fonseca

Reprodução3 de 6

Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.4 de 6

Ze Felipe e Virginia Fonseca

Reprodução5 de 6

Virginia Fonseca e Lucas Guedez

Reprodução/Redes sociais6 de 6

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Reprodução

Relembre

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio deste ano. Eles estavam juntos há cinco anos. “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, escreveu o casal ao anunciar o término.

Já o relacionamento com o influencer Rezende acabou em 2020, após um relacionamento que durou cerca de dois anos. A apresentadora do SBT chegou a se mudar para a casa do ex-namorado. O término também foi anunciado por ambos na época através de seus canais no YouTube.

Assista:

🚨💣 AGORA: no #SeBeberNãoFale, Virgínia Fonseca não responde se voltaria com um de seus ex’s.

Pela cara, Margara não gostou da pergunta e soltou um: “fala não” 👀#SabadouComVirgínia pic.twitter.com/2CBi28Xggx

— Silvinho (@silvinhotv) August 31, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.