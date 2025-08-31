virginia-fonseca-fica-transtornada-com-pergunta-indiscreta-sobre-o-ex

A apresentadora Virginia Fonseca foi surpreendida durante o programa Sabadou, que ela comanda no SBT. Na atração deste sábado (30/8), uma pergunta feita pela influenciadora Mari Menezes envolvendo seus ex-companheiros, o cantor Zé Felipe e o influencer Rezende, fez com que a famosa tomasse uma atitude inesperada – e gerou climão com Margareth Serrão.

Chocada

Tudo aconteceu durante o quadro Se Beber Não Fale. Na dinâmica, famosos são perguntados sobre questões polêmicas. Quem se negar a responder determinado questionamento, precisa beber um drink, sempre produzido com ingredientes duvidosos.

Foi durante a brincadeira que Mari Menezes quis saber: “Você voltaria com um dos seus ex e por quê?”. Virginia Fonseca ficou chocada e sem reação com a pergunta. Quem não gostou mesmo da situação, no entanto, foi Margareth Ferrão, mãe da apresentadora, que foi logo proibindo a filha de se manifestar: “Fala que não”, disparou.

“Mas é uma pergunta tranquila”, reagiu Mari Menezes. Abalada, Virginia se negou a responder a pergunta. “Vou beber”, rebateu. “Não, não dá. Sabe quando dá vontade de falar, tá aqui [na ponta da língua]”, disse, bebendo um drink feito com suco de limão, espinafre, couve, molho inglês, alcaparras e ovo cozido.

Relembre

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio deste ano. Eles estavam juntos há cinco anos. “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, escreveu o casal ao anunciar o término.

Já o relacionamento com o influencer Rezende acabou em 2020, após um relacionamento que durou cerca de dois anos. A apresentadora do SBT chegou a se mudar para a casa do ex-namorado. O término também foi anunciado por ambos na época através de seus canais no YouTube.

