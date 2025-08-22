Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

A influenciadora Virginia Fonseca se pronunciou pela primeira vez sobre o rumor de que teria ligado para Neymar de madrugada e sido questionada por Bruna Biancardi. Em entrevista ao portal Leo Dias, Virginia foi direta ao responder sobre a prática de fazer ligações em horários inusitados.

“Sempre fiz, mas peço desculpa se não gostou. Faz parte”, disse, reforçando que, muitas vezes, o trabalho exige contatos fora de hora.

Na mesma conversa, Virginia aproveitou para afastar boatos de desavença com Ana Castela, apontada como affair de Zé Felipe, ex-marido da influenciadora. “Maravilhosa, eu amo a Ana, conheci lá no camarim do meu programa”, afirmou.

📌 Fonte: Portal Leo Dias

✍️ Redação ContilNet Notícias