22/08/2025
Universo POP
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”
Vídeo: filho de Gugu dá beijão em Cariúcha durante festa em São Paulo
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Influenciadora diz que ligações de madrugada “fazem parte” do trabalho e nega climão com Ana Castela

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A influenciadora Virginia Fonseca se pronunciou pela primeira vez sobre o rumor de que teria ligado para Neymar de madrugada e sido questionada por Bruna Biancardi. Em entrevista ao portal Leo Dias, Virginia foi direta ao responder sobre a prática de fazer ligações em horários inusitados.

Instagram/Reprodução

Sempre fiz, mas peço desculpa se não gostou. Faz parte”, disse, reforçando que, muitas vezes, o trabalho exige contatos fora de hora.

Na mesma conversa, Virginia aproveitou para afastar boatos de desavença com Ana Castela, apontada como affair de Zé Felipe, ex-marido da influenciadora. “Maravilhosa, eu amo a Ana, conheci lá no camarim do meu programa”, afirmou.

📌 Fonte: Portal Leo Dias
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.