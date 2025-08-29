Virginia rompe parceria com Neymar após polêmica ligação na madrugada

A influenciadora Virginia Fonseca revelou que encerrou sua parceria com o jogador Neymar Jr. após uma polêmica ligação feita por ela durante a madrugada, situação que teria desagradado a companheira do atleta, Bruna Biancardi.

Segundo Virginia, a colaboração — que envolvia o lançamento de um perfume masculino com o nome do craque — precisou ser descontinuada. A informação foi dada durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais de sua marca de cosméticos, a WePink.

“É o mesmo que a gente fez uma colab com uma pessoa, mas o contrato acabou. Tivemos que tirar o perfume com o nome dessa pessoa de linha, mas a gente relançou ele”, explicou.

Ela ainda destacou que o produto continua no catálogo, mas com um novo nome. “Para homens que gostavam do perfume daquela colab, vocês sabem, tem agora esse. É o mesmo, só que com um nome diferente.”

A parceria

A colaboração entre Virginia e Neymar começou em 2023, quando os dois anunciaram juntos a novidade nas redes sociais. Na época, posaram de roupão para celebrar o contrato. “Que honra! O nosso craque entrou para família WePink”, escreveu Virginia ao divulgar a parceria.

O episódio da ligação não foi detalhado pela influenciadora, mas a repercussão acabou levando ao fim da associação entre os dois.

📌 Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por Contilnet