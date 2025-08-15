Vírus faz coelhos dos EUA desenvolverem “chifres” na cabeça. Entenda

Imagens de coelhos selvagens com “chifres” na cabeça viralizaram nas redes sociais esta semana. As fotos mostram protuberâncias pretas próximas aos olhos, boca e orelhas dos animais, vistos no Colorado, nos Estados Unidos.

A aparência curiosa assustou moradores locais, que chamam os animais de “coelhos mutantes” e até fazem comparações com os monstros da série norte-americana The Last of Us. Na produção, os personagens desenvolvem aparência semelhante após sofrerem infecção por um vírus mutante.

Embora a imagem incomum possa assustar algumas pessoas, autoridades locais explicam que os animais não representam risco à população. A protuberância é característica da infecção pelo vírus do papiloma Shope, um vírus benigno, que favorece crescimentos semelhantes a verrugas, principalmente na cabeça e pescoço dos animais.

As verrugas crescem na cabeça e no pescoço dos coelhos

Segundo a porta-voz do Colorado Parks and Wildlife, Kara Van Hoose, a doença não pode ser transmitida para outras espécies, incluindo os humanos. Apenas tutores de outros coelhos domésticos devem se preocupar com o risco de transmissão entre os próprios bichos. Os chifres pode ser perigos para os coelhos, atrapalhando a alimentação e a visão.

Kara explicou, em entrevista ao jornal The New York Times, que os casos costumam aumentar nesta época do ano porque os vetores do vírus, como pulgas e carrapatos, ficam mais ativos neste período, facilitando a transmissão do microrganismo.

“Estamos tão acostumados a ver coelhos, que ficamos tipo: ‘Meu Deus, o que é isso na cara dele? Eu sei como um coelho deveria ser, mas não é isso’”, disse Kara.

