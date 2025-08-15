15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Vírus faz coelhos dos EUA desenvolverem “chifres” na cabeça. Entenda

Escrito por Metrópoles
virus-faz-coelhos-dos-eua-desenvolverem-“chifres”-na-cabeca.-entenda

Imagens de coelhos selvagens com “chifres” na cabeça viralizaram nas redes sociais esta semana. As fotos mostram protuberâncias pretas próximas aos olhos, boca e orelhas dos animais, vistos no Colorado, nos Estados Unidos.

A aparência curiosa assustou moradores locais, que chamam os animais de “coelhos mutantes” e até fazem comparações com os monstros da série norte-americana The Last of Us. Na produção, os personagens desenvolvem aparência semelhante após sofrerem infecção por um vírus mutante.

Leia também

Embora a imagem incomum possa assustar algumas pessoas, autoridades locais explicam que os animais não representam risco à população. A protuberância é característica da infecção pelo vírus do papiloma Shope, um vírus benigno, que favorece crescimentos semelhantes a verrugas, principalmente na cabeça e pescoço dos animais.

Imagem colorida de coelhos com chifre no Colorado, Estados Unidos - MetrópolesAs verrugas crescem na cabeça e no pescoço dos coelhos

Segundo a porta-voz do Colorado Parks and Wildlife, Kara Van Hoose, a doença não pode ser transmitida para outras espécies, incluindo os humanos. Apenas tutores de outros coelhos domésticos devem se preocupar com o risco de transmissão entre os próprios bichos. Os chifres pode ser perigos para os coelhos, atrapalhando a alimentação e a visão.

Kara explicou, em entrevista ao jornal The New York Times, que os casos costumam aumentar nesta época do ano porque os vetores do vírus, como pulgas e carrapatos, ficam mais ativos neste período, facilitando a transmissão do microrganismo.

“Estamos tão acostumados a ver coelhos, que ficamos tipo: ‘Meu Deus, o que é isso na cara dele? Eu sei como um coelho deveria ser, mas não é isso’”, disse Kara.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.