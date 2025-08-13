12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Visita na prisão: mãe de Oruam conta como encontrou o cantor

Escrito por Metrópoles
visita-na-prisao:-mae-de-oruam-conta-como-encontrou-o-cantor

Marcia Gama, mãe do rapper Oruam, esteve com o filho pela primeira vez desde sua prisão, em uma visita realizada no último fim de semana, durante o Dia dos Pais.

Na ocasião, ela contou que o cantor demonstrou serenidade e falou sobre a importância da fé no ambiente prisional.

Leia também

Detalhou como está o cantor

“Foi a primeira visita onde vi o Mauro. Vi meu filho sorrindo, abracei, dei uma palavra de força pra ele, que é o que merece nesse momento. Pude ver ele sereno, com muita paz no coração, ver o amor de todas aquelas crianças com ele”.

A mãe do rapper ainda expôs sua felicidade após encontrar o filho bem: “Estou muito feliz, vi ele deitadinho, dormindo, tirando um sono do meu lado, senti a batida do coração dele. Teve um culto lá e ele falou para mim ‘mãe, é muito necessário o evangelho aqui’ nesse lugar. É o verdadeiro evangelho que vai na prisão”, relatou Márcia.

6 imagensOruam é submetido a retirar tinta vermelha do cabelo na prisão. Veja:OruamOruam.O rapper Oruam em ensaio fotográfico para revista britânicaOruamFechar modal.1 de 6

“Orgulho de onde vim”, diz Oruam ao comentar sucesso de novo álbum

Instagram/Reprodução2 de 6

Oruam é submetido a retirar tinta vermelha do cabelo na prisão. Veja:

Reprodução/Redes Sociais3 de 6

Oruam

Reprodução/Redes sociais4 de 6

Oruam.

Reprodução/Internet.5 de 6

O rapper Oruam em ensaio fotográfico para revista britânica

Divulgação6 de 6

Oruam

Instagram/Reprodução

Entenda

Segundo o Ministério Público, Oruam responde por tentativa de homicídio, além de outros crimes, entre eles tráfico de drogas, associação ao tráfico e desacato.

A denúncia aponta que o rapper e seus comparsas agiram “assumindo o risco de matar os agentes” durante os ataques físicos.

Ainda segundo a promotoria, o cantor utilizou suas redes sociais para incitar violência contra a polícia e desafiar a presença dos agentes no Complexo da Penha.

Além da tentativa de homicídio, Oruam enfrenta acusações por resistência qualificada, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Momentos Cortados (@momentoscortados)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.