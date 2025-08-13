Visita na prisão: mãe de Oruam conta como encontrou o cantor

Marcia Gama, mãe do rapper Oruam, esteve com o filho pela primeira vez desde sua prisão, em uma visita realizada no último fim de semana, durante o Dia dos Pais.
Na ocasião, ela contou que o cantor demonstrou serenidade e falou sobre a importância da fé no ambiente prisional.
Detalhou como está o cantor
“Foi a primeira visita onde vi o Mauro. Vi meu filho sorrindo, abracei, dei uma palavra de força pra ele, que é o que merece nesse momento. Pude ver ele sereno, com muita paz no coração, ver o amor de todas aquelas crianças com ele”.
A mãe do rapper ainda expôs sua felicidade após encontrar o filho bem: “Estou muito feliz, vi ele deitadinho, dormindo, tirando um sono do meu lado, senti a batida do coração dele. Teve um culto lá e ele falou para mim ‘mãe, é muito necessário o evangelho aqui’ nesse lugar. É o verdadeiro evangelho que vai na prisão”, relatou Márcia.
“Orgulho de onde vim”, diz Oruam ao comentar sucesso de novo álbum
Oruam é submetido a retirar tinta vermelha do cabelo na prisão. Veja:
Oruam
Oruam.
O rapper Oruam em ensaio fotográfico para revista britânica
Oruam
Entenda
Segundo o Ministério Público, Oruam responde por tentativa de homicídio, além de outros crimes, entre eles tráfico de drogas, associação ao tráfico e desacato.
A denúncia aponta que o rapper e seus comparsas agiram “assumindo o risco de matar os agentes” durante os ataques físicos.
Ainda segundo a promotoria, o cantor utilizou suas redes sociais para incitar violência contra a polícia e desafiar a presença dos agentes no Complexo da Penha.
Além da tentativa de homicídio, Oruam enfrenta acusações por resistência qualificada, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.
