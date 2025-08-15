Visitante de Cruzeiro do Sul realiza sonho ao participar do Festival do Açaí em Feijó

O Festival do Açaí, em Feijó, continua atraindo visitantes de várias cidades acreanas, e para alguns, participar da festa é mais que lazer — é a realização de um sonho. Esse é o caso de Carlos Magno, morador de Cruzeiro do Sul, que este ano veio pela primeira vez prestigiar o evento.

A viagem, feita de moto junto com um grupo de cinco amigos, foi tranquila, apesar dos comentários sobre as más condições da estrada. “A gente veio devagarzinho, com atenção, e conseguimos chegar bem. Agora, para quem está vindo de carro, não sei como está”, relatou.

Para Carlos, a experiência tem um significado especial. “Desde pequeno eu ouvia falar dos grandes festivais, como o de Rio Branco e o de Feijó. Participar desse evento é, de certa forma, a realização de um sonho. O festival está cada ano melhor e este não deixou a desejar, com atrações como o show do Natanzinho e, hoje, do Dilsinho. Espero só coisas boas”, disse, entusiasmado.

O Festival do Açaí, além de movimentar a economia e valorizar a cultura local, segue se consolidando como um dos maiores eventos do calendário cultural do Acre, reunindo música, gastronomia e tradições regionais.