14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode, chega a Feijó e é abraçado por fãs; VEJA O MOMENTO
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão

Visitante de Cruzeiro do Sul realiza sonho ao participar do Festival do Açaí em Feijó

Atrações musicais, como o show de Dilsinho, animam o público e reforçam a tradição cultural do festival

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Festival do Açaí, em Feijó, continua atraindo visitantes de várias cidades acreanas, e para alguns, participar da festa é mais que lazer — é a realização de um sonho. Esse é o caso de Carlos Magno, morador de Cruzeiro do Sul, que este ano veio pela primeira vez prestigiar o evento.

A viagem, feita de moto junto com um grupo de cinco amigos, foi tranquila, apesar dos comentários sobre as más condições da estrada. “A gente veio devagarzinho, com atenção, e conseguimos chegar bem. Agora, para quem está vindo de carro, não sei como está”, relatou.

Carlos Magno e amigos enfrentaram a estrada com cuidado para realizar o sonho de conhecer o Festival do Açaí pela primeira vez/Foto: ContilNet

Para Carlos, a experiência tem um significado especial. “Desde pequeno eu ouvia falar dos grandes festivais, como o de Rio Branco e o de Feijó. Participar desse evento é, de certa forma, a realização de um sonho. O festival está cada ano melhor e este não deixou a desejar, com atrações como o show do Natanzinho e, hoje, do Dilsinho. Espero só coisas boas”, disse, entusiasmado.

O Festival do Açaí, além de movimentar a economia e valorizar a cultura local, segue se consolidando como um dos maiores eventos do calendário cultural do Acre, reunindo música, gastronomia e tradições regionais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.