Visitas na Unidade de Regime Fechado do Complexo Penitenciário de Rio Branco são suspensas

A medida vale para o próximo domingo (31) e, segundo o órgão, foi tomada após análise de segurança

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), anunciou neste sábado (30) a suspensão das visitas na Unidade de Regime Fechado (URF) do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Visitas na Unidade de Regime Fechado do Complexo Penitenciário de Rio Branco são suspensas. Foto: Reprodução

A medida vale para o próximo domingo (31) e, segundo o órgão, foi tomada após análise de segurança e autorizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco.

A nota assinada pelo presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, não detalha quais circunstâncias levaram à suspensão, assim como não aponta uma previsão para o retorno. Mais informações devem ser repassadas em breve para a população.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.