Visitas na Unidade de Regime Fechado do Complexo Penitenciário de Rio Branco são suspensas

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), anunciou neste sábado (30) a suspensão das visitas na Unidade de Regime Fechado (URF) do Complexo Penitenciário de Rio Branco.



A medida vale para o próximo domingo (31) e, segundo o órgão, foi tomada após análise de segurança e autorizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco.

A nota assinada pelo presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, não detalha quais circunstâncias levaram à suspensão, assim como não aponta uma previsão para o retorno. Mais informações devem ser repassadas em breve para a população.