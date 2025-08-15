Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos

15/08/2025
O caso da “A Mulher da Casa Abandonada”, que ganhou repercussão nacional em 2022 com o podcast do jornalista Chico Felitti, é revisitado em um novo documentário do Prime Video. Pela primeira vez em mais de duas décadas, a vítima dos abusos, Hilda dos Santos, rompe o silêncio para dar seu depoimento sobre as condições análogas à escravidão que sofreu na casa de Margarida Bonetti nos Estados Unidos.

O drama de Hilda e a cultura escravocrata

Com muita coragem, Hilda dos Santos detalha a rotina de espancamentos, negligência médica e fome a que foi submetida. Segundo a diretora Kátia Lund, a vítima decidiu falar para o cinema com o objetivo de representar outras pessoas que passaram por situações semelhantes.

O documentário não apenas narra a história, mas também expõe as feridas da escravidão no Brasil. A própria residência dos Bonetti, com seu cômodo para “criada”, reflete uma cultura ainda enraizada na sociedade. Hilda começou a trabalhar para a família ainda em São Paulo e foi levada para os Estados Unidos contra a sua vontade.

Enquanto Hilda quebrou o anonimato para dar seu relato, Margarida Bonetti e seu ex-marido, Rene Bonetti, se recusaram a participar da produção, permanecendo em silêncio.

