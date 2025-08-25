25/08/2025
Vítima de acidente com Gato Preto relata ameaças e deboches após batida

Comerciante Edilson Maiorano diz que influenciador reagiu com agressividade e não demonstrou empatia

O programa Fantástico exibiu neste domingo (24/8) uma reportagem detalhando o acidente de trânsito que envolveu o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, e sua namorada, Bia Miranda, em São Paulo. O caso ocorreu na última quarta-feira (20/8), quando o Porsche dirigido pelo influenciador avançou o sinal vermelho e colidiu com o carro do representante comercial Edilson Maiorano.

Em entrevista, a vítima desabafou: “Você não pega um carro naquele estado e passa no vermelho. Você está assumindo o risco de matar alguém”.

Segundo Edilson, o comportamento do influenciador após o acidente foi ainda mais revoltante. Ele relatou que Gato Preto debochou da situação e chegou a ameaçá-lo de agressão: “Foi contido pelos seguranças”, afirmou.

Embora não tenha sofrido ferimentos, o filho de Edilson, que também estava no veículo, machucou a mandíbula e desenvolveu crises de ansiedade após o acidente. “Esse carro era uma herança do meu avô, que faleceu recentemente, e também o instrumento de trabalho do meu pai. Está doendo ver ele não conseguindo trabalhar mais”, declarou o jovem.

Família cobra responsabilidade

O comerciante destacou a falta de empatia de Gato Preto e Bia Miranda após a colisão. “Em nenhum momento perguntaram se eu estava bem, se precisava de alguma coisa”, lamentou.

A reportagem também exibiu imagens que mostram o influenciador cometendo outras infrações de trânsito, como excesso de velocidade e avanços em sinais vermelhos. Segundo a apuração, os dois carros de luxo registrados em nome de Gato Preto acumularam mais de 24 multas em menos de dois meses.

Além dos problemas no trânsito, o casal ainda é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suposto envolvimento com a promoção de jogos de azar irregulares, o que aumenta a pressão em torno dos dois.

📌 Fonte: Fantástico/TV Globo
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

