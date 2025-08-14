14 de agosto de 2025
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança

Ex-sócios de Priscilla Presley processam a viúva por US$ 50 milhões e fazem acusações graves

A viúva de Elvis Presley, Priscilla Presley, está sendo processada por ex-sócios com a grave acusação de que teria matado a própria filha, Lisa Marie Presley, para ficar com a herança do cantor. A ação, movida por Brigitte Kruse e Kevin Fialko, aponta que a empresária teria desligado os aparelhos que mantinham a filha viva após uma parada cardíaca.

Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a própria filha, Lisa Marie, para ficar com herança do cantor. Entenda o caso!.
Detalhes do processo e pronunciamento da viúva

No processo de US$ 50 milhões, os empresários afirmam que o objetivo de Priscilla seria retomar o controle total do patrimônio de Elvis, já que Lisa Marie também tinha direito à herança. A denúncia aponta que Lisa estava “visivelmente doente”, mas a mãe “preferiu ignorar os sinais de alerta”. A ação ainda alega que a viúva de Elvis sabia que a filha estava se preparando para removê-la do cargo de única administradora de um fundo de seguro de vida.

Procurada para comentar o caso, Priscilla Presley se pronunciou ao tabloide britânico Daily Mail e classificou as alegações como “sem-vergonha e obscenas”, negando todas as acusações.

Fonte: Processo judicial e Daily Mail

Redigido por Contilnet.

