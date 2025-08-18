Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento

A briga judicial entre a cantora Jojo Todynho e sua vizinha, Amanda Froes, chegou ao fim. A juíza responsável pelo caso optou por extinguir a ação sem julgar o mérito, após a ausência de Amanda em uma audiência realizada no último dia 12. A ex-Fazenda esteve presente no encontro, acompanhada de seu advogado.

Amanda Fróes, que mora no mesmo condomínio de luxo de Jojo Todynho, havia processado a cantora pedindo R$ 50 mil por danos morais. O desentendimento começou quando Amanda, uma mulher trans, criticou publicamente Jojo por suas declarações contrárias aos direitos da comunidade LGBTQIA+. Em resposta, Jojo Todynho ofendeu a vizinha em suas redes sociais, o que motivou a ação judicial.

A extinção do processo, que corria em um juizado especial, ocorreu porque a legislação prevê que a falta do autor em uma das audiências leva ao encerramento da ação. Apesar dos pedidos da vizinha para participar por videoconferência ou remarcar a data, por estar fora do país, as solicitações foram negadas.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira Redigido por Contilnet.