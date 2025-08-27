Vocação brasileira para memes ganha exposição no CCBB







A criatividade do brasileiro na internet ganha destaque a partir desta quarta-feira (27) no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB SP), com a exposição “MEME: no Br@sil da memeficação”. A mostra estará disponível até o dia 3 de novembro, das 9h às 20h, em todos os dias exceto terças-feiras.

A curadoria inédita exibe memes populares e traz reflexões sobre essa linguagem que se tornou marca das redes sociais como arte contemporânea, cultura digital e crítica social. A montagem conta com vídeos, neons, esculturas, figurinos, quadrinhos, pinturas, objetos, painéis de LED, instalações sonoras e experiências interativas. Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados na internet ou na bilheteria do CCBB.

Depois de São Paulo, a exposição será apresentada em Brasília (novembro de 2025 a março de 2026), Belo Horizonte (março a junho de 2026) e Rio de Janeiro (agosto a novembro de 2026).

A mostra parte do do humor e provoca reflexões sobre como os brasileiros diariamente refazem o país por meio de imagens debochadas e crítica. O percurso é dividido em seis núcleos temáticos: Ao pé da letra; A hora dos amadores; Da versão à inversão; O eu proliferado; Combater ficção com ficção; Memes: o que são? Onde vivem? Do que se alimentam?.

Clarissa Diniz disse ainda que a ideia é provocar reflexões sobre a vocação memética do Brasil e se essa vocação terá mesmo começado com os memes digitais, ou se já se anunciava no Carnaval, nos bordões da TV, nas pichações e nos outdoors.

“O que acontece quando política, publicidade e arte se dobram aos formatos da zoeira?”, questionou.









Linguagem

O também curador da exposição Ismael Monticelli ressaltou que pensar o Brasil de hoje sem considerar a sua intensa produção de memes é adotar uma perspectiva que ignora uma camada significativa da experiência do país.

“Eles não apenas refletem a realidade, mas atuam sobre ela: produzem memória, disputam narrativas, elaboram ficções, geram pertencimento. Enquanto fazemos memes, os memes refazem o Brasil. A exposição parte da compreensão dos memes como uma linguagem viva, que afeta diretamente nossas formas de pensar, sentir e agir, transbordando os limites da internet”, disse.

A mostra reúne nomes da arte contemporânea brasileira de diferentes linguagens e repertórios culturais, como Anna Maria Maiolino, Gretta Sarfaty, Nelson Leirner e Claudio Tozzi, ao lado de criadores de conteúdo como Blogueirinha, Porta dos Fundos, Alessandra Araújo, Melted Vídeos, John Drops e Greengo Dictionary.

O projeto se estende ao ambiente digital com ativações especialmente desenvolvidas para as redes sociais. Em parceria com o perfil de memes @newmemeseum, curadorias de conteúdos exclusivos serão compartilhadas online, ampliando o alcance da exposição e promovendo o acesso ao debate com públicos diversos.