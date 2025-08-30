Vocalista do Green Day diz que Donald Trump é “um completo idiota”

O vocalista do Green Day, Billie Joe Armstrong, voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista publicada nesta sexta-feira (29/8) pela edição argentina da revista Rolling Stone, o músico classificou o líder norte-americano como “um completo idiota”.

Ao comentar o impacto de American Idiot, um dos maiores sucessos da banda, Armstrong disse que a canção permanece atual.

“O problema de músicas como ‘American Idiot’ é que, nos Estados Unidos, elas se tornam mais verdadeiras com o tempo. Originalmente, essa música foi escrita sobre a presidência de George W. Bush. Mas acho que tem ainda mais peso com a presidência de Donald Trump: uma pessoa claramente incapaz de liderar o país… Ele é um completo idiota”, ressaltou.

Críticas a governantes

Ao longo da carreira, o Green Day acumulou canções críticas a governantes norte-americanos e ao chamado “sonho americano”, frequentemente ironizado em letras, clipes e apresentações.

Na entrevista, Armstrong também falou sobre política e desigualdade social: “Crescemos ouvindo punk rock e alimentando nossas visões políticas. O século 21 está tentando se definir, e isso traz consigo o caos. Talvez seja simplista demais, mas sob o governo Trump tivemos a menor taxa de emprego dos últimos meses. E o governo não se importa. Eles dão o dinheiro das pessoas para bilionários.”

O músico ainda demonstrou indignação ao citar o cenário internacional: “Há um genocídio em Gaza, mas [Trump] quer falar sobre Sydney Sweeney. Sei que esse tipo de caos está além do nosso controle. Mas a música pode te dar um lugar de pertencimento, um lugar onde as pessoas podem se reunir para encontrar consolo, tentar se relacionar um pouco melhor com o mundo. E, com sorte, não cair de uma ponte.”