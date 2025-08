“Você é além de uma expectativa humana”, diz Kaká Diniz em carta aberta para filho

O filho mais velho de Simone Mendes e Kaká Diniz completou mais um ano de vida. Em uma rede social, neste domingo (3/8), o empresário publicou uma carta aberta enchendo Henry, agora com 11 anos, de qualidades. A cantora também não ficou de fora para falar do quão maravilhoso o primogênito é.

“CARTA ABERTA AO MEU FILHO. Meu filho, como eu te amo. Por anos eu escrevi declarações para você poder ler quando crescesse. Hoje eu escrevo, na certeza de que você não só entenderá, mas sentirá o significado de cada palavra que saiu direto do meu coração”, iniciou no Instagram com um carrossel de fotos mostrando o crescimento do menino.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Declaração de Kaká Diniz para o filho Henry Reprodução Instagram @kakadiniz Kaká Diniz e o filho Henry Reprodução Instagram @kakadiniz/ montagem Declaração de Simone Mendes para o filho Henry Reprodução Instagram @simonemendes Sione Mendes e o filho Henry Reprodução Instagram @simonemendes Voltar

Próximo

Ele continuou: “Você foi sonhado por nós, mas acima de tudo, você foi planejado por Deus. Nem em meus maiores sonhos eu poderia pedir que você fosse exatamente como é, pois, Deus nos presenteou além. Você é além de uma expectativa humana, você é uma idealização divina.”

O esposo da cantora citou as qualidades do herdeiro: carinhoso, meigo e com senso de justiça tanto para quem ama, como para desconhecidos. Para Kaká, o filho é sua melhor versão e o homem da casa quando o empresário precisa se ausentar:

“Como diz o significado do seu nome: HENRY: GOVERNANTE DA CASA. Lembra o que eu falo quando vou viajar? ‘Agora você é o homem da casa e cuida das nossas mulheres’. Você nasceu com liderança, um espírito protetor, senso de responsabilidade, inteligente e sábio. Na dor, eu tenho colo. No erro, eu tenho repreensão. Na dúvida, eu te dou a direção. Na alegria, eu tenho para você a multiplicação”, completou.

Kaká afirmou que todos os dias ora para que o menino tenha os melhores dias, tenha paz e aproveite a infância. “Como eu te amo meu filho. CONTA COM MINHA VIDA, SE UM DIA FOR PRECISO. EU TO AQUI PRA VOCÊ, SEMPRE! EU TO AQUI! Parabéns filho. Papai te ama incondicionalmente mais e mais e mais! Te amo.”

Simone Mendes se declara para o filho

A mamãe Simone não ficou de fora e também se declarou para Henry. “Parabéns, meu filho querido! Hoje é o seu dia e o meu coração transborda de amor e gratidão a Deus por ter me dado o privilégio de ser sua mãe. Você foi meu primeiro amor, meu primeiro grande presente da vida. Desde o momento em que te vi, soube que minha vida nunca mais seria a mesma”, começou no Instagram.

A cantora completou as qualidades que o marido, Kaká, mencionou do pequeno que está prestes a entrar na adolescência: amável, generoso, com um coração lindo e uma alma que ilumina todos ao redor. “Ver você crescer tem sido a maior alegria da minha existência. Que Deus continue guiando seus passos, protegendo seus sonhos e abençoando cada novo caminho que você escolher trilhar. Nunca se esqueça do quanto é amado e do quanto eu me orgulho de você. Te amo infinitamente! Feliz aniversário, meu amor!”, finalizou.