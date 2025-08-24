24/08/2025
Universo POP
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro

“Você era alegria”, diz amigo de jovem morto em grave acidente no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
“voce-era-alegria”,-diz-amigo-de-jovem-morto-em-grave-acidente-no-df

O grave acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio na DF-290, no Gama, nesse sábado (23/8), resultou em quatro mortes, dentre as vítimas estava Marcos Baldez Cardoso (foto em destaque), 28 anos.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram condolências pela morte do jovem. “Marquinho com certeza está fazendo alegria no céu. Aqui, você era a alegria da festa”, relatou um de seus colegas.

“Que saudade de ouvir a risada do meu irmão! De conversar com ele, de brigar com ele! Dos conselhos, da implicância, das brincadeiras! Nossa, como eu queria voltar no tempo”, acrescentou um de seus irmãos.

Em seu perfil do Instagram, Marcos, conhecido entre amigos e familiares como Galleguim, postava registros de si mesmo e de sua família, além de fotos com carros e alguns vídeos humorísticos.

5 imagensFechar modal.1 de 5

Reprodução2 de 5

Reprodução3 de 5

Reprodução4 de 5

Reprodução5 de 5

Reprodução

Leia também

O acidente

A colisão aconteceu na tarde desse sábado (23/8), na DF-290, altura da quadra 12 do Setor Sul do Gama.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o acidente pode ter ocorrido em decorrência da desestabilização do carro de passeio, que transportava telhas no momento do acidente.

Veja o vídeo do local:

De acordo com testemunhas, o veículo Ônix, que rebocava telhas e transportava cinco ocupantes, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão.

Além de Marcos, as outras vítimas foram: João Carlos de Souza Guimarães, 41; e Antônio Carlos Nascimento, 49; a quarta pessoa ainda não foi identificada.

Um quinto passageiro, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado com vida, mas em estado grave. Ele foi transportado o Hospital Regional do Gama (HRG).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.