“Você era alegria”, diz amigo de jovem morto em grave acidente no DF

O grave acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio na DF-290, no Gama, nesse sábado (23/8), resultou em quatro mortes, dentre as vítimas estava Marcos Baldez Cardoso (foto em destaque), 28 anos.

Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram condolências pela morte do jovem. “Marquinho com certeza está fazendo alegria no céu. Aqui, você era a alegria da festa”, relatou um de seus colegas.

“Que saudade de ouvir a risada do meu irmão! De conversar com ele, de brigar com ele! Dos conselhos, da implicância, das brincadeiras! Nossa, como eu queria voltar no tempo”, acrescentou um de seus irmãos.

Em seu perfil do Instagram, Marcos, conhecido entre amigos e familiares como Galleguim, postava registros de si mesmo e de sua família, além de fotos com carros e alguns vídeos humorísticos.

O acidente

A colisão aconteceu na tarde desse sábado (23/8), na DF-290, altura da quadra 12 do Setor Sul do Gama.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o acidente pode ter ocorrido em decorrência da desestabilização do carro de passeio, que transportava telhas no momento do acidente.

De acordo com testemunhas, o veículo Ônix, que rebocava telhas e transportava cinco ocupantes, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão.

Além de Marcos, as outras vítimas foram: João Carlos de Souza Guimarães, 41; e Antônio Carlos Nascimento, 49; a quarta pessoa ainda não foi identificada.

Um quinto passageiro, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado com vida, mas em estado grave. Ele foi transportado o Hospital Regional do Gama (HRG).