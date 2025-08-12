12 de agosto de 2025
Você tem menos de 48 horas para resgatar dois jogos grátis na Epic Games Store

Road Redemption e 112 Operator estão disponíveis sem custos para PC e celulares, mas a oferta acaba na quinta-feira

A Epic Games Store está oferecendo dois jogos grátis por tempo limitado, e você tem menos de 48 horas para resgatá-los. A promoção, que inclui os títulos Road Redemption e 112 Operator, termina ao meio-dia desta quinta-feira, 14 de agosto.

Reprodução

Conheça os jogos

Road Redemption é um jogo de corrida e combate de motos inspirado no clássico Road Rash. Nele, você lidera uma gangue de motociclistas em um cenário pós-apocalíptico, usando armas e a velocidade para enfrentar rivais. Já 112 Operator é um simulador que coloca o jogador no comando de operações de emergência em mais de 100 mil cidades reais, gerenciando incidentes que vão desde crimes a catástrofes naturais.

Para garantir os jogos, basta acessar a Epic Games Store no PC ou aplicativo para celular, fazer login na sua conta e clicar em “Obter” nas páginas de cada título. Uma vez resgatados, eles serão seus para sempre.

Próximos jogos grátis

Após o término desta oferta, a Epic Games Store já confirmou os próximos jogos que estarão gratuitos: Hidden Folks, um jogo de procurar objetos com arte desenhada à mão, e Totally Reliable Delivery Service, um divertido simulador de entregas.

Fonte: Tec Mundo

Redigido por Contilnet

