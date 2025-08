Volume de negócios da Expoacre 2025 deve superar números de 2024, diz Camelí celebrando sucesso da feira

Na última noite da Expoacre 2025, realizada neste domingo (3), o governador Gladson Camelí concedeu uma entrevista coletiva otimista, destacando as projeções de crescimento para os negócios gerados durante o evento.

Segundo ele, embora ainda não tenha recebido números oficiais, a expectativa é de que os resultados superem em dobro os alcançados na edição anterior.

“Eu, como engenheiro, sei que um mais um é dois. Não tenho dúvidas de que vamos dobrar os negócios do ano passado”, afirmou Camelí.

O governador destacou que esse sucesso é resultado da união de esforços entre o setor público e privado, agradecendo desde os trabalhadores da montagem da estrutura até os pequenos vendedores da feira.

“Uma senhora chegou até mim para dizer que, em dois dias, vendeu mais tacacá do que em toda a sua trajetória como vendedora”, exemplificou.

Durante a fala, Camelí também elogiou a atuação da imprensa, do Sebrae, do Sistema Fecomércio e dos servidores públicos envolvidos. Para ele, o grande volume de público registrado em todos os dias do evento é reflexo de um trabalho coletivo que merece reconhecimento.

“O parque está lotado, seguro e acolhedor. Isso já serve de alerta: a próxima Expoacre precisa de um espaço maior”, declarou.

O governador confirmou que o governo já estuda a mudança de local para as próximas edições da feira. A área cotada está situada às margens da BR-364, sentido Porto Velho, próxima à Cidade do Povo.

“Já estamos planejando. Quero anunciar o novo espaço o quanto antes. Tem muitos expositores que não conseguiram vaga para participar este ano”, revelou.