23/08/2025
Universo POP
Voo enfrenta turbulência severa e passageiros passam por momentos de tensão

O caso aconteceu em um voo entre a Espanha e Itália

Um voo da companhia aérea Wizz Air, que decolou de Alicante, na Espanha, com destino a Roma, foi forçado a desviar sua rota para Bolonha, na Itália, após enfrentar uma turbulência severa. O incidente, registrado por passageiros, teve vídeos viralizados nas redes sociais e causou momentos de tensão a bordo.

A turbulência assustou os passageiros do voo/Foto: Reprodução

O voo, que seguia seu trajeto habitual, encontrou uma área de forte instabilidade climática que levou a tripulação a tomar a decisão de alternar a rota. A medida, padrão para garantir a segurança dos passageiros e da aeronave, foi adotada para evitar riscos maiores.

Até o momento, a companhia aérea não divulgou informações oficiais sobre feridos. O episódio serve de alerta para o impacto que as condições meteorológicas podem ter no setor aéreo, exigindo ações rápidas e preventivas para garantir a segurança de todos a bordo.

Veja o vídeo:

