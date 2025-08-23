“vou-te-matar”:-aluna-ataca-professora-com-golpes-de-faca-em-escola

A Escola Municipal de Ensino Fundamental João Rodrigues de Souza, localizada em Caseiros, no norte do Rio Grande do Sul, suspendeu as atividades nessa sexta-feira (22) após um episódio de violência dentro da instituição. Na manhã de quinta-feira (21), uma aluna de 14 anos feriu uma professora com uma faca durante a aula.

O caso ocorreu por volta das 10h15, logo após o recreio, na turma do 8º ano. A docente escrevia no quadro quando foi surpreendida pela estudante, que a atingiu na mão com a faca. A aluna teria tentado um novo golpe, mas recuou quando a professora afirmou que chamaria a polícia. Ferida, a educadora deixou a sala e procurou ajuda na direção.

Um dia antes da agressão, a professora havia recebido uma ameaça escrita da mesma estudante. Em uma atividade de classe, a adolescente teria entregue uma folha com mensagens indicando intenção de matá-la e um desenho de faca. O documento foi apresentado à equipe gestora, que entrou em contato com os pais da jovem.

De acordo com a diretora Renata Sabedote, não havia registros de comportamento agressivo da aluna anteriormente, e o pai da estudante teria demonstrado surpresa ao ser informado sobre o episódio.

Investigações e reunião com pais

Após o ataque, a adolescente foi levada à delegacia acompanhada dos pais e de membros do Conselho Tutelar. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Lagoa Vermelha, que conduz a investigação.

Na sexta-feira (22), as aulas foram suspensas para uma reunião entre pais, representantes da prefeitura e autoridades policiais, no anfiteatro da escola. O retorno das atividades está previsto para segunda-feira (25).