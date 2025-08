“Vovô do crime” é flagrado furtando bolsa de cliente em mercado com ajuda de comparsa

Imagens de câmeras de segurança registraram uma cena inusitada e revoltante em um mercado: um idoso foi flagrado furtando a bolsa de uma mulher que fazia compras no local. O crime, que aconteceu em poucos segundos, foi praticado com o auxílio de um comparsa mais jovem.

Nas imagens, é possível ver a dupla agindo de forma coordenada. Enquanto a vítima se distrai com as prateleiras, o idoso se aproxima discretamente e retira a bolsa do carrinho. Em seguida, ele entrega o objeto ao cúmplice, que sai rapidamente do local. A ação criminosa foi rápida e silenciosa, dificultando a reação da vítima.

O caso acende um alerta para a atuação de quadrilhas que utilizam pessoas com aparência improvável para cometer crimes e escapar da desconfiança de funcionários e clientes. A presença de um idoso na cena do crime chamou a atenção justamente por não se encaixar no perfil típico de suspeitos.

A Polícia Civil já está com as imagens em mãos e iniciou a investigação para identificar os dois envolvidos no furto. Os agentes trabalham com a hipótese de que a dupla faça parte de um grupo maior especializado em furtos dentro de estabelecimentos comerciais.

As autoridades reforçam o pedido para que a população fique atenta aos pertences pessoais durante as compras e denuncie qualquer atitude suspeita. Informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos podem ser repassadas anonimamente à polícia.