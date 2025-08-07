8 de agosto de 2025
“Voz que Eleva”: Irineia Barbosa lança novo podcast no Acre

A publicitária e empresária Irineia Barbosa lançou o podcast Voz que Eleva, com foco em entrevistas voltadas à fé cristã, à promoção de histórias inspiradoras e ao fortalecimento de valores edificantes. O programa terá episódios gravados inicialmente, com previsão de transmissões ao vivo até o final de agosto.

O podcast já pode ser assistido através do YouTube/Foto: Cedida

Com mais de 16 anos de experiência como gerente comercial no grupo Rede Amazônica, Irine atua hoje à frente de uma agência de estratégia de marketing, criada durante a pandemia. Ao justificar a criação do podcast, afirmou que sempre percebeu “a necessidade de ter conteúdos edificadores, conteúdos que elevem, conteúdos que venham a motivar”.

O podcast tem como objetivo principal dar voz a pessoas que atuam em favor do próximo em diferentes áreas. “O podcast foi criado para ouvir pessoas que se doam, pessoas que acreditam em Deus, que são cristãos, pessoas que fazem trabalhos missionários”, explicou. O nome Voz que Eleva reflete essa proposta. “Aquelas vozes que vão ser entrevistadas vão elevar, elevar outras pessoas”, disse.

Entre os primeiros entrevistados estão o Frei Renan, o servidor público Derineudo Souza e a juíza Luana Campos. Segundo Irine, o maior obstáculo para dar início ao projeto foi conciliar a produção de conteúdo com os compromissos profissionais. “O maior desafio foi achar tempo. Tempo para me dedicar à produção de conteúdo. Eu tenho alguns clientes que demandam da minha atenção e aí eu senti esse forte desejo de realmente realizar esse sonho, de sair dos bastidores e colocar a minha cara ali para realmente conversar com pessoas que são inspiradoras.”

O Voz que Eleva tem como referências os podcasts Pod Delas e JesusCopy, e se propõe a ser um espaço de diálogo voltado a pessoas que compartilham experiências de fé, superação e contribuição social. Para acessar o canal no YouTube, clique aqui.

