Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio

A cantora Wanessa Camargo teria sido vítima de agressão do ator Dado Dolabella na noite de quinta-feira (21/8), durante uma confraternização do elenco do quadro Dança dos Famosos, no Bar do Vidal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo fontes ligadas ao evento, a confusão começou quando o cantor Luan Pereira mostrou um passo de dança à artista, segurando-a pela cintura. A namorada de Luan estava presente, e não havia qualquer clima de paquera entre os dois. Ainda assim, Dado, ex-namorado de Wanessa, teria reagido com ciúmes.

Dado empurrou Wanessa e Luan Pereira

Relatos apontam que o ator empurrou Luan Pereira, que chegou a cair no chão. Em seguida, Dado teria se aproximado de Wanessa e também a empurrado. Diante da situação, ele foi afastado do local por pessoas presentes.

Após o episódio, Wanessa deixou o bar acompanhada do colega de programa Alan de Souza e retornou ao hotel Hilton, onde está hospedada. Fontes afirmam ainda que Dado tentou seguir a cantora até o local, mas não conseguiu contato.

Providências legais

A cantora teria orientado sua equipe a acionar a polícia contra o ator. Até o momento, não houve manifestação oficial de Wanessa ou de Dado Dolabella sobre o caso.

📌 Fonte: Coluna Leo Dias

✍️ Redigido por ContilNet Notícias