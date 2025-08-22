22/08/2025
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes

Ator teria agredido a cantora durante confraternização com elenco do "Dança dos Famosos" em um bar do Rio de Janeiro

A cantora Wanessa Camargo foi supostamente agredida pelo ator Dado Dolabella durante uma confraternização com participantes do “Dança dos Famosos”. O incidente teria ocorrido na quinta-feira (21/8) no Bar do Vidal, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. A situação teria sido motivada por ciúmes do ator após a cantora interagir com outro artista durante o evento.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella – Reprodução/Instagram

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o clima era de descontração entre os integrantes do elenco do quadro “Dança dos Famosos” até o momento do incidente. A confusão começou quando o cantor Luan Pereira demonstrou um passo de dança para Wanessa, segurando-a pela cintura enquanto explicava os movimentos.

Apesar da presença da namorada de Luan no local e da ausência de qualquer clima romântico entre os dois, a situação aparentemente provocou ciúmes em Dado Dolabella. Antes de empurrar Wanessa, o ator teria também empurrado e derrubado Luan Pereira.

Após o incidente, Dado foi retirado do local da confraternização. Wanessa deixou o bar e retornou ao hotel Hilton, onde está hospedada, acompanhada por Alan de Souza, também participante do quadro “Dança dos Famosos”. Fontes da coluna contaram que Dado tentou seguir a cantora até o hotel, mas não conseguiu contato com ela.

Wanessa teria orientado sua equipe a acionar as autoridades policiais contra o ator.

