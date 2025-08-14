14 de agosto de 2025
Roberta Miranda namora segurança 44 anos mais jovem e dispara: ‘mundo sertanejo é hipócrita’
Bastidores revelam o motivo do fim da amizade entre Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme
Jurados do MasterChef provam morango do amor pela primeira vez: ‘Porcaria’
Novo vídeo mostra pastor de calcinha e peruca dias antes de flagra que viralizou
Oscar Magrini ironiza e diz que ‘O Rei do Gado’ seria gay hoje
Shrek 5 ganha nova data de estreia após adiamento
TJSP pede bloqueio de R$ 111 mil de Frota e só encontra R$ 0,90
Diarreia de atriz faz voo ser cancelado por insalubridade
Dono da Ultrafarma, preso por corrupção, se casou na Tailândia em 2024
Em meio à polêmica com Hytalo Santos, Felca vira réu por outro vídeo

Wanessa Camargo é criticada após estreia no Dança dos Famosos

Escrito por Metrópoles
wanessa-camargo-e-criticada-apos-estreia-no-danca-dos-famosos

O Dança dos Famosos estreou no Domingão com Huck no último domingo (11/8). Um dos quadros mais clássicos do Domingão sempre gera vários memes e burburinho sobre os bastidores, e desta vez não seria diferente. No entanto, desta vez, de maneira diferente. A equipe de redes sociais do programa usou a criatividade para criar conteúdos com a reação dos participantes do quadro aos tweets.

Leia também

Entre os comentários mais pesados esteve o de um internauta que comparou a cantora Wanessa Camargo com Sandy. O usuário do X, antigo Twitter, afirmou que a artista se submeter a participar do quadro é um reflexo da “decadência” de sua carreira.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.

