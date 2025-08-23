22/08/2025
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Wanessa Camargo se pronuncia sobre agressão de Dado Dolabella

Wanessa Camargo se pronuncia sobre agressão de Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo se manifestou sobre o episódio envolvendo seu ex-namorado, Dado Dolabella, ocorrido em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (21/8).

Nos stories de seu perfil no Instagram, a artista relatou que o ator teve uma crise de ciúmes em relação ao sertanejo Luan Pereira, mas negou ter sido agredida durante a confusão.

“Gente, voltando pra SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!”, escreveu.

Entenda o caso

De acordo com fontes ouvidas pela coluna, Wanessa e outros participantes do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck, estavam em uma confraternização quando o episódio aconteceu.

Durante a comemoração, o cantor Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para a cantora, segurando-a pela cintura.

A namorada de Luan também estava no local, e não havia clima de paquera entre os dois. Ainda assim, Dado Dolabella teria reagido com ciúmes, empurrando o sertanejo, que acabou caindo no chão.

Wanessa Camargo se pronunciou sobre episódio com Dado Dolabella.

Chega ao fim o namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Dado também teria empurrado Wanessa

Na sequência, Dado teria se voltado contra Wanessa e a empurrado. O ator foi retirado do bar após a confusão, enquanto a cantora deixou o local acompanhada do colega de elenco do quadro de dança, Alan de Souza e retornou ao hotel Hilton, onde está hospedada.

Fontes relatam ainda que Dado tentou seguir Wanessa até o hotel, mas não conseguiu contato com a artista. A orientação da cantora à equipe teria sido acionar a polícia contra o ex-companheiro.

 

