Wanessa Camargo vive affair com colega do Dança dos Famosos, diz site

Wanessa Camargo está vivendo um novo affair. Após uma semana conturbada com Dado Dolabella, a cantora estaria se relacionando com o ator Allan Souza Lima. Segundo o portal LeoDias, eles se conheceram nos bastidores do Dança dos Famosos.
Ainda de acordo com fontes do site, inclusive, a cantora e o ator dormiram juntos recentemente.
Wanessa Camargo posa de look preto e cabelos soltos
Wanessa Camargo
Wanessa Camargo é cantora, ex-BBB e filha de Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano
A proximidade de Wanessa com o novo pretendente teria despertado a ira de Dado Dolabella, que foi acusado de agredir ela e outros colegas da artista no Bar do Vidal, localizado da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 21 de agosto.