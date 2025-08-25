Wanessa Camargo vive affair com colega do Dança dos Famosos, diz site

Wanessa Camargo está vivendo um novo affair. Após uma semana conturbada com Dado Dolabella, a cantora estaria se relacionando com o ator Allan Souza Lima. Segundo o portal LeoDias, eles se conheceram nos bastidores do Dança dos Famosos.

Ainda de acordo com fontes do site, inclusive, a cantora e o ator dormiram juntos recentemente.

A proximidade de Wanessa com o novo pretendente teria despertado a ira de Dado Dolabella, que foi acusado de agredir ela e outros colegas da artista no Bar do Vidal, localizado da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 21 de agosto.