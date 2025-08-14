Washington: toque de recolher após Guarda Nacional prender imigrantes

Militares da Guarda Nacional dos Estados Unidos, convocados pelo presidente Donald Trump, chegaram às ruas de Washington D.C. na noite dessa terça-feira (13/8). Desde então, a capital já teve um total de 74 prisões, de acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de D.C. (MPD). O número é cerca de 32% maior do que a média de prisões por dia na cidade em todo o ano de 2024.

O MPD anunciou um toque de recolher para grupos de nove ou mais jovens menores de 17 anos. A partir desta sexta-feira (15/8), os adolescentes não poderão mais se reunir na área do bairro Navy Yard após as 20h.

O que está acontecendo?

Na segunda-feira (11/8), Donald Trump declarou emergência de segurança pública em Washington D.C. e anunciou que Departamento de Polícia Metropolitana está, agora, sob controle federal.

Além disso, a Guarda Nacional foi enviada para as ruas da capital dos Estados Unidos.

A ordem aconteceu um dia depois de o presidente falar para que os sem-teto deixem "imediatamente" Washington D.C.

Trump disse que a taxa de criminalidade em Washington D.C. é pior do que em várias capitais do mundo e defendeu a federalização da polícia para "ajudar a restabelecer a lei, a ordem e a segurança pública".

A Associação de Prefeitos Democratas acusou Trump de "farsa política" para "servir aos seus próprios interesses e distrair os americanos de seus fracassos."

Segundo o jornal americano The New York Times, a intervenção federal na cidade tem previsão para durar 30 dias.

De acordo com a Casa Branca, os policiais federais efetuaram 45 prisões na noite dessa terça. Cerca de 1.650 policiais participaram das operações. Das prisões, 29 seriam de imigrantes indocumentados.

Em um primeiro momento, a Guarda Nacional não estaria realizado as prisões, mas sim “fornecendo um ambiente seguro para que os policiais as façam”, além de estarem protegendo prédios e propriedades federais.

Nos próximos dias, entretanto, ela passará a operar “24 horas por dia, sete dias por semana”, em vez de se concentrarem a atuação apenas no período noturno. O alvo são áreas específicas “com alta criminalidade” e se concentram em “traficantes de drogas, esquinas e investigações armadas”. A polícia também formará equipes multidisciplinares, segundo o governo.

Segundo o relatório anual do Departamento de Habitação, Washington ocupava, em 2024, o 15º lugar entre as grandes cidades americanas com maior número de pessoas em situação de rua, com mais de 5,6 mil.

No fim de março, ele assinou um decreto para ampliar a supervisão federal sobre a prefeitura, especialmente no combate à imigração ilegal.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Policiais da Polícia Metropolitana de Washington, DC, prendem um motorista em um posto de controle na 14th Street

Tasos Katopodis/Getty Images 2 de 7

Polícia Metropolitana de Washington, DC, juntamente com agentes do FBI, da ATF e da Polícia do Serviço de Parques dos EUA, remove um homem, supostamente sob efeito de drogas e com a entrada negada às autoridades

Tasos Katopodis/Getty Images 3 de 7

Agentes do FBI são seguidos por manifestantes no bairro da Rua U

Andrew Leyden/Getty Images 4 de 7

Oficiais do Departamento de Segurança Interna (HSI), o braço investigativo do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), e policiais da Polícia de Parques dos EUA detêm uma pessoa no National Mall

Kevin Dietsch/Getty Images 5 de 7

Membros da Guarda Nacional de D.C. na Jefferson Drive SW, em Washington, D.C

The Washington Post via Getty Images) 6 de 7

Membros de vários grupos religiosos seguram cartazes pedindo apoio a moradores de rua em um acampamento perto do Lincoln Memorial

Win McNamee/Getty Images 7 de 7

Veículo da Guarda Nacional está estacionado perto do Memorial Lincoln

Kevin Dietsch/Getty Images

Toque de recolher

Em maio, o MPD anunciou que jovens aglomerados na área estavam tendo comportamentos problemáticos e cometendo crimes — como perturbação da ordem pública e roubos.

A medida para a região deve permanecer até a próxima segunda-feira (18/8). Apesar disso, o toque de recolher em toda a cidade (das 23h às 6h), para qualquer pessoa com menos de 17 anos, continua até 31 de agosto.

Manifestações

Também foi durante o primeiro dia de atuação da Guarda Nacional que as ruas de Washington D.C. foram ocupadas por manifestantes que protestavam contra a presença de policias federais. Segundo relatos, as pessoas gritaram para os policiais "irem para casa, fascistas", "saiam das nossas ruas", "voltem para casa, porcos" e "vergonha de vocês".

Manifestantes relataram a presença de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (Ice) nas operações da 14th Street, área da cidade onde estão localizados vários restaurantes e bares populares.