Web critica influenciadora após foto do namorado morto em acidente

A influenciadora Samara Mapoua anunciou neste sábado (30/8) a morte do companheiro dela, Pedro Henrique, após os dois sofrerem um acidente carro. Em uma postagem nas redes sociais, Mapoa, como é conhecida, compartilhou uma imagem segurando a mão dele no local do acidente e prestou uma homenagem.

“Você partiu e eu sei que a minha vida não será mais como antes. Ficou um vazio no peito, uma saudade sem fim. É muito difícil encarar essa realidade, saber que não vou mais te encontrar, ver o seu sorriso, escutar a sua voz todos os dias. Eu vou te amar eternamente meu amor, meu Dengo, meu Pedro Henrique”, escreveu a influenciadora.

Nos comentários, fãs prestaram solidariedade para Mapoa, mas logo depois que a notícia viralizou, a influenciadora foi criticada pela foto usada para a postagem. Muitos a acusaram de ser “oportunista” por tirar uma foto de Pedro Henrique logo após o acidente.

“Ela tirou uma foto da mão dele em pleno acidente??? Quanta frieza e oportunismo”, escreveu um internauta em uma postagem nas redes sociais. “Essa foto é surreal. Como a pessoa que você mais ama na vida morre e tudo tem esse pensamento de tirar foto? Não consigo entender. Mas meus pêsames”, compartilhou outra.

“Não conheço, mas gente como em um momento de dor, consegue pegar o celular pra tirar foto?”, questionou outra pessoa sobre a postagem. “Quem em sã consciência pensa em tirar uma foto dessa vendo o namorado morto na estrada? Misericórdia, Senhor! As pessoas se perdem por likes”, compartilhou outra pessoa.

Outras pessoas, contudo, entenderam que a influenciadora poderia querer uma última foto de recordação de Pedro Henrique. “Tudo vocês querem criticar. Qual problema dela tirar foto da mão dele? Isso não quer dizer que ela seja fria e sim quis registrar o último momento deles, parem de tudo querer tacar hater no próximo!”, escreveu um internauta.

“Bizarro como as pessoas perderam a empatia mesmo, 90% dos comentários é as pessoas julgando ela, mas quase nenhum é sobre a perda em si. O que ela faz ou deixou de fazer não diminui a perda dela e se você não faria o mesmo ótimo. Guarda para você”, compartilhou outro usuário.