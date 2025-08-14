14/08/2025
Universo POP
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson
Humorista conhecido como ‘advogado de Alexandre de Moraes’ viraliza
Médico de famosas é investigado pela Polícia Federal por desviar verbas do SUS

Web resgata vídeo de são paulino detonando Tolói: “Erros ocasionais”

Escrito por Metrópoles
web-resgata-video-de-sao-paulino-detonando-toloi:-“erros-ocasionais”

De volta ao São Paulo, o zagueiro Rafael Tolói desembarcou na capital paulista nesta quinta-feira (14/8) para assinar contrato com o time Tricolor Paulista. O defensor está de volta ao clube após 10 temporadas de atuação pelo Atalanta, da Itália.

Leia também

Nas redes sociais, torcedores e rivais resgataram um vídeo em que um são paulino acompanha a derrota para o The Strongest por 2 x 1, na Libertadores de 2013 e um dos principais alvos de críticas é o zagueiro Tolói. O confronto fez com que o time se complicasse na tabela, mas conseguiu garantir a vaga para as oitavas após terminar a primeira fase na segunda colocação.

Veja o vídeo:

 

No mata-mata, o time, na época comandado pelo técnico Ney Franco, foi eliminado pelo Atlético-MG, que venceu aquela edição.

3 imagensTolói atuou por 10 anos na Atalanta.Naturalizado italiano, zagueirofoi campeão da Euro em 2021.Fechar modal.1 de 3

Rafael Tolói atuou pelo São Paulo entre 2012 e 2015.

Franco Romano/NurPhoto via Getty Images2 de 3

Tolói atuou por 10 anos na Atalanta.

ANP via Getty Images3 de 3

Naturalizado italiano, zagueirofoi campeão da Euro em 2021.

Shaun Botterill – UEFA/UEFA via Getty Images

A contratação de Tolói reforça o elenco na defesa, após perder a disputa pela contratação do zagueiro Igor Rabello, que está a caminho do Fluminense.

Em sua primeira passagem pelo São Paulo, o zagueiro disputou 128 jogos, marcou cinco gols e venceu a Copa Sul-Americana em 2012, em sua penúltima temporada com o Tricolor.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.