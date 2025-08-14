Web resgata vídeo de são paulino detonando Tolói: “Erros ocasionais”

De volta ao São Paulo, o zagueiro Rafael Tolói desembarcou na capital paulista nesta quinta-feira (14/8) para assinar contrato com o time Tricolor Paulista. O defensor está de volta ao clube após 10 temporadas de atuação pelo Atalanta, da Itália.
Nas redes sociais, torcedores e rivais resgataram um vídeo em que um são paulino acompanha a derrota para o The Strongest por 2 x 1, na Libertadores de 2013 e um dos principais alvos de críticas é o zagueiro Tolói. O confronto fez com que o time se complicasse na tabela, mas conseguiu garantir a vaga para as oitavas após terminar a primeira fase na segunda colocação.
Veja o vídeo:
No mata-mata, o time, na época comandado pelo técnico Ney Franco, foi eliminado pelo Atlético-MG, que venceu aquela edição.
A contratação de Tolói reforça o elenco na defesa, após perder a disputa pela contratação do zagueiro Igor Rabello, que está a caminho do Fluminense.
Em sua primeira passagem pelo São Paulo, o zagueiro disputou 128 jogos, marcou cinco gols e venceu a Copa Sul-Americana em 2012, em sua penúltima temporada com o Tricolor.