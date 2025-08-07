7 de agosto de 2025
Universo POP
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator
Esquema bilionário: Influenciadores ganham com a “cláusula da desgraça alheia”
Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos
Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões
Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

WhatsApp vai permitir enviar mensagens a quem não tem conta na app

A nova funcionalidade tem como nome ‘Guest Chat’ e está sendo desenvolvida para que possa ser lançada em uma futura atualização

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O WhatsApp está desenvolvendo uma nova funcionalidade que permitirá aos usuários enviarem mensagens não só a pessoas com outras apps, mas também a contatos que não tenham qualquer aplicativo de mensagens.

WhatsApp vai permitir enviar mensagens a quem não tem conta na app/Foto: Reprodução

A informação foi divulgada pelo site WABetaInfo, que revela que na mais recente versão beta do WhatsApp para celulares Android, avistou uma nova funcionalidade chamada de ‘Guest Chat’.

“O WhatsApp está explorando a implementação de uma funcionalidade que permitirá aos usuários comunicaram com outros que não tenham WhatsApp”, pode se ler no WABetaInfo, onde é indicado que esta funcionalidade será lançada em uma futura atualização. “Estas conversas estão sendo referidas como ‘guest chats’ e têm como objetivo oferecer uma forma linear para os usuários conversarem com aqueles que ainda não têm uma conta no WhatsApp. O nome ‘guest chats’ refere-se provavelmente a conversas com convidados temporários que podem juntar-se a conversas sem ter uma conta no WhatsApp”.

Mais ainda, a publicação destaca que os usuários “poderão enviar mensagens a pessoas além da usual rede do WhatsApp”.

É explicando então que os usuários poderão compartilhar a conversa por via de um ‘link’ (via e-mail, SMS, etc) que, quando aberto pelo destinatário, lhes permitirá participar na conversa por via de mensagens de texto. Contudo, esta será a única forma de conseguirem interagir na conversa, uma vez que não lhes será possível fazer videochamadas, enviar fotografias, vídeos, GIFs ou compartilhar arquivos por via destes ‘Guest Chats’.

Ainda assim, o WhatsApp refere que estes ‘Guest Chats’ continuarão sendo abrangidos pela encriptação de ponta a ponta da plataforma.

Vale lembrar que esta funcionalidade está sendo desenvolvida pelo WhatsApp de forma a cumprir as regras impostas pela Comissão Europeia no âmbito da Lei dos Mercados Digitais, a qual obriga a empresas com aplicativos de mensagens a apostarem na interoperabilidade destes serviços.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.