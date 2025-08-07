WhatsApp vai permitir enviar mensagens a quem não tem conta na app

O WhatsApp está desenvolvendo uma nova funcionalidade que permitirá aos usuários enviarem mensagens não só a pessoas com outras apps, mas também a contatos que não tenham qualquer aplicativo de mensagens.

A informação foi divulgada pelo site WABetaInfo, que revela que na mais recente versão beta do WhatsApp para celulares Android, avistou uma nova funcionalidade chamada de ‘Guest Chat’.

“O WhatsApp está explorando a implementação de uma funcionalidade que permitirá aos usuários comunicaram com outros que não tenham WhatsApp”, pode se ler no WABetaInfo, onde é indicado que esta funcionalidade será lançada em uma futura atualização. “Estas conversas estão sendo referidas como ‘guest chats’ e têm como objetivo oferecer uma forma linear para os usuários conversarem com aqueles que ainda não têm uma conta no WhatsApp. O nome ‘guest chats’ refere-se provavelmente a conversas com convidados temporários que podem juntar-se a conversas sem ter uma conta no WhatsApp”.

Mais ainda, a publicação destaca que os usuários “poderão enviar mensagens a pessoas além da usual rede do WhatsApp”.

É explicando então que os usuários poderão compartilhar a conversa por via de um ‘link’ (via e-mail, SMS, etc) que, quando aberto pelo destinatário, lhes permitirá participar na conversa por via de mensagens de texto. Contudo, esta será a única forma de conseguirem interagir na conversa, uma vez que não lhes será possível fazer videochamadas, enviar fotografias, vídeos, GIFs ou compartilhar arquivos por via destes ‘Guest Chats’.

Ainda assim, o WhatsApp refere que estes ‘Guest Chats’ continuarão sendo abrangidos pela encriptação de ponta a ponta da plataforma.

Vale lembrar que esta funcionalidade está sendo desenvolvida pelo WhatsApp de forma a cumprir as regras impostas pela Comissão Europeia no âmbito da Lei dos Mercados Digitais, a qual obriga a empresas com aplicativos de mensagens a apostarem na interoperabilidade destes serviços.