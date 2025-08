Whindersson comenta diagnóstico de superdotação ao “Fantástico”: “QI acima da média”

O humorista Whindersson Nunes conversou com o “Fantástico”, revista eletrônica da Globo, sobre o diagnóstico de superdotação, também conhecido como “altas habilidades”. No programa exibido neste domingo (3/8), o comediante contou como foi crescer sem a constatação e lidando com as diferenças, como intensidade emocional e pensamento acelerado.

O comediante contou que foi chamado para realizar os testes neuropsicológicos durante a internação para cuidar da saúde mental. Os testes apontaram um QI (quociente de inteligência) de 138, número acima da média geral, que é entre 96 e 101.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Whindersson Nunes Foto: Portal LeoDias Whindersson desmente novo namoro e desabafa Foto/Instagram/@whinderssonnunes Whindersson faz 1ª aparição após internação Fotos: Will Dias / Brazil News Whindersson Nunes Reprodução: SBT News Whindersson Nunes Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Segundo a neuropsicóloga Carolina Mattos, a pessoa com “altas habilidades” não é aquele gênio, necessariamente, e sim uma pessoa que tem habilidades maiores em determinada área da vida: “Então, às vezes, é uma pessoa que não domina bem o raciocínio lógico-matemático, mas é uma pessoa que se dá super bem nessa criatividade, no improviso, nesse pensamento mais sensível. O que percebi muito no Whindersson é essa intensidade emocional”, explicou.

O YouTuber brasileiro explicou que o diagnóstico parecia algo “muito distante, mas, na verdade, não é uma coisa tão distante, de repente, você até tem algum nível e não sabe”, falou. E afirmou que, durante o seu crescimento, foi procurando o mundo das artes para ajudá-lo a lidar com a sua diferença.