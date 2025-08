“Wicked” não vai sair de cena: musical segue como sucesso absoluto em SP

Em cartaz desde março, “Wicked” deve estender a temporada mais uma vez

Em sua terceira montagem no Brasil, “Wicked”está em cartaz desde março de 2025 e, ao contrário do que se imaginava, não deve sair de cena tão cedo. A temporada, que inicialmente seria curta, já foi estendida até agosto e há planos para seguir até o fim do ano, como revelou o portal LeoDias. Mas o que justifica o sucesso de uma superprodução que, meses após a estreia, segue lotando o Teatro Renault, em São Paulo?

Muito além da força do filme hollywoodiano, estrelado por nomes como Ariana Grande e Cynthia Erivo , a versão brasileira do musical conquistou espaço próprio e mesmo quem torce o nariz para musicais pode se surpreender. A repórter que vos escreve, por exemplo, confessa que abandonou o longa depois de 30 minutos, mas precisou conferir a peça ao vivo para entender por que o público retorna sessão após sessão.

Veja as fotos Fabi Bang e Myra RuizFoto: Andy Santana/Brazil News Fabi Bang e Myra RuizFoto: Clayton Felizardo/BrazilNews Cena do musical “Wicked Brasil”Foto: Andy Santana/Brazil News Karin interpreta Madame Morrible, com Michelle Yeoh dando vida nas telonasReprodução: Instagram/Wicked Brasil “Wicked” 2025 continuará com Myra Ruiz e Fabi Bang como personagens principais Elphaba e GlindaReprodução: Heloísa Cipriano/Portal LeoDias Reprodução/Universal

Apesar de ser um forte aliado, o sucesso de Wicked no Brasil não se apoia apenas em nostalgia ou fanbase. Há um público fiel, sim, mas também estratégias inteligentes que estimulam a volta ao teatro: brindes especiais, sessões com elencos alternativos e até autógrafos das atrizes principais. É uma experiência pensada para encantar quem vê pela primeira vez e também quem volta pela quarta.

A trama reforça que a magia não tem idade, raça ou sexualidade. O enredo pode parecer simples à primeira vista, mas ganha força com sacadas atuais, tiradas bem-humoradas e referências que dialogam com a realidade. Tudo isso embalado por uma produção impecável, com cenários que impressionam, trocas de figurino rápidas e uma direção afinada que sabe chegar no coração de um público cada vez mais diverso.