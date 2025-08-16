wolves-prepara-mosaico-para-diogo-jota-em-estreia-da-premier-league

A rodada de estreia da Premier League começou nesta sexta-feira (15/8) com a vitória do Liverpool por 4 x 2 em cima do Bornemouth. Antes dos duelos começarem, a organização da competição anunciou que fariam várias homenagens à Diogo Jota, ex-jogador da equipe. A torcida do Wolverhampton, ex-jogador da equipe, preparou um mosaico com a imagem do jogador com a camisa do clube inglês para o jogo contra o Manchester City.
Confira:
Wolverhampton are set to honor Diogo Jota in a truly special way ahead of their clash with Manchester City.
A breathtaking tifo will be unveiled in tribute to the late star.
A moment of respect for a legend gone too soon. pic.twitter.com/MCqBXyHNOh
— Skye Football (@SkyeFootball) August 15, 2025
Diogo Jota chegou ao Wolves em 2017 e defendeu a equipe durante três temporadas, até 2020, e assinou com o Liverpool. O português conquistou a Championship (segunda divisão inglesa) pelo time.
Na semana da morte de Diogo Jota, o Wolverhampton anunciou que o ex-jogador entraria para o hall da fama dos Wolves. Além disso, o clube lamentou a tragédia que tirou a vida do português.
O que aconteceu
O atleta português Diogo Jota, de 28 anos, veio à óbito após sofrer um grave acidente de carro, no dia 3 de julho, na Espanha. O ex-jogador vivia o auge da carreira futebolística no Liverpool, da Inglaterra. Quem também estava no automóvel era André Silva, irmão de Diogo, que também era jogador e defendia o Penafiel, de Portugal.