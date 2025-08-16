wolves-prepara-mosaico-para-diogo-jota-em-estreia-da-premier-league

A rodada de estreia da Premier League começou nesta sexta-feira (15/8) com a vitória do Liverpool por 4 x 2 em cima do Bornemouth. Antes dos duelos começarem, a organização da competição anunciou que fariam várias homenagens à Diogo Jota, ex-jogador da equipe. A torcida do Wolverhampton, ex-jogador da equipe, preparou um mosaico com a imagem do jogador com a camisa do clube inglês para o jogo contra o Manchester City.

Wolverhampton are set to honor Diogo Jota in a truly special way ahead of their clash with Manchester City. A breathtaking tifo will be unveiled in tribute to the late star. A moment of respect for a legend gone too soon. pic.twitter.com/MCqBXyHNOh — Skye Football (@SkyeFootball) August 15, 2025

Diogo Jota chegou ao Wolves em 2017 e defendeu a equipe durante três temporadas, até 2020, e assinou com o Liverpool. O português conquistou a Championship (segunda divisão inglesa) pelo time.

Na semana da morte de Diogo Jota, o Wolverhampton anunciou que o ex-jogador entraria para o hall da fama dos Wolves. Além disso, o clube lamentou a tragédia que tirou a vida do português.

Jogador Diogo Jota, do Liverpool e da Seleção de Portugal

Fotos do local do acidente que vitimou o jogador Diogo Jota, do Liverpool

Fotos do local do acidente que vitimou o jogador Diogo Jota, do Liverpool

Fotos do local do acidente que vitimou o jogador Diogo Jota, do Liverpool

Diogo Jota e André Silva fizeram parte das categorias de base do Porto.

Cristiano Ronaldo Lamenta a morte do jogador

Federação Portuguesa se manifestou pela morte

Liverpool emitiu nota lamentando o falecimento do jogador

Diogo Jota conquistou, pela Seleção de Portugal, no mês passado a Liga das Nações ao vencer a Espanha

Diogo Jota em partida contra a Alemanha

Jogador português Diogo Jota havia se casado com Rute Cardoso em 22 de junho

Diogo Jota e o irmão, André Silva, morreram em trágico acidente de carrio, na Espanha

O que aconteceu

O atleta português Diogo Jota, de 28 anos, veio à óbito após sofrer um grave acidente de carro, no dia 3 de julho, na Espanha. O ex-jogador vivia o auge da carreira futebolística no Liverpool, da Inglaterra. Quem também estava no automóvel era André Silva, irmão de Diogo, que também era jogador e defendia o Penafiel, de Portugal.