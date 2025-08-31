Xande de Pilares conta que ex jogou suas coisas fora após traição

O cantor Xande de Pilares, 55 anos, revelou que foi infiel em um relacionamento do passado e que a então companheira se vingou jogando fora seus pertences.
Durante participação no programa Lady Night (Multishow), o artista relembrou o episódio. “Passei por uma situação delicada quando o Revelação fazia o pagode do Pimpolho. Eu me relacionava com uma pessoa na época, mas acabei conhecendo outra em um pagode e fui pego no flagra”, revelou.
Segundo Xande, a reação da ex-companheira foi imediata. “Ela foi em casa, pegou tudo que era meu — cueca, letra de música, barbeador — e chegou no pagode jogando tudo”, contou.
Atualmente, o cantor é casado com a influenciadora Thay Pereira, com quem tem uma filha, Estrela, de 1 ano. Ele também é pai de Alexandre Lucas e Alexandre Júnior, de um relacionamento anterior.