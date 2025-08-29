xavi-simons-fecha-com-time-da-premier-league,-diz-jornalista

Xavi Simons é o novo reforço do Tottenham para a temporada 2025/2026. O meia holandês deixa o RB Leipzig, da Alemanha, após dois anos na equipe, para se juntar aos londrinos. A transação gira em torno de 60 milhões de euros (cerca de R$ 380 milhões na cotação atual). O contrato vai até 2030.

A informação foi publicada por Fabrizio Romano, especialista em transações esportivas, nesta sexta-feira (29/8). O jornalista comentava sobre a possível transação nos últimos dias. As especulações aumentaram quando Simons não apareceu entre os relacionados para a partida contra o Heidenheim, pela Bundesliga, neste sábado (30/8).

Xavi Simons foi convocado para representar a Holanda

Simon deixa RB Leipzig

Nesta sexta, o meia foi convocado para a seleção holandesa. A Laranja Mecânica vai enfrentar a Polônia e a Lituânia, em 4 e 7 de setembro, respectivamente, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.