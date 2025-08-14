14/08/2025
Xit no Free Fire: entenda o que é e os riscos de banimento e roubo de dados

Ferramentas de trapaça oferecem mira automática e sensibilidade, mas violam regras do jogo e podem comprometer sua conta

O termo “xit” é uma gíria comum no universo do Free Fire para se referir a trapaças e hacks que dão vantagens ilegais aos jogadores. Tais ferramentas, como a mira automática (aimbot) e a capacidade de ver através das paredes (wallhack), são atrativas por prometerem um desempenho melhor. No entanto, o uso desses aplicativos viola as regras do jogo e pode trazer graves consequências.

Por que usar ‘xit’ pode dar banimento

A desenvolvedora Garena reprova o uso de qualquer tipo de trapaça e tem intensificado seus sistemas anti-cheat com varreduras automáticas para identificar atividades incomuns. Contas que são pegas usando “xit” são banidas permanentemente e perdem todos os itens e o progresso conquistado.

A punição pode se estender a jogadores que fazem parte da mesma equipe de um trapaceiro, pois a Garena entende que eles também se beneficiam da vantagem.

Riscos de segurança ao baixar trapaças

O download de arquivos APK de fontes não oficiais para instalar “xits” é extremamente perigoso. Esses arquivos podem conter malwares, spywares e vírus capazes de roubar dados pessoais, senhas, fotos e informações bancárias. Além disso, causam lentidão, travamentos e podem comprometer permanentemente o dispositivo.

Mesmo aplicativos disponíveis em lojas oficiais, como o Painel Extreme e SenXit, representam um risco para a conta, pois o uso de suas funcionalidades pode ser interpretado pelo sistema anti-cheat como uma violação dos termos de serviço, levando ao banimento permanente.

Como melhorar sua mira sem usar ‘xit’

Não há atalho para aprimorar a mira no Free Fire, mas a prática constante pode levar a resultados surpreendentes. A melhoria é possível com algumas dicas:

  • Ajuste a sensibilidade: personalize as configurações para encontrar a “sensi” ideal para o seu estilo de jogo.
  • Treine o recuo: pratique para aprender a puxar a mira para baixo ao atirar, evitando que os disparos se espalhem.
  • Personalize o HUD: organize os botões na tela para que seus dedos alcancem a mira e o botão de tiro de forma confortável e ágil.
  • Use o modo treinamento: pratique com as diferentes armas do jogo para desenvolver sua memória muscular e tempo de resposta.

Alok Despertado foi o personagem destaque do 6º aniversário de Free Fire — Foto: Divulgação / Garena Free Fire

Fonte: TechTudo

Redigido por Contilnet.

