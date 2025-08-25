25/08/2025
Universo POP
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua
Vídeo: repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo
Após trair mulher por R$ 1 mil no show de Nattan, homem pede desculpa e entrega dinheiro à ex
Irmã de ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito, presta depoimento em investigação por publicidade enganosa
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira

Yaras jogam no Mundial de Rugby pela primeira vez na história

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
yaras-jogam-no-mundial-de-rugby-pela-primeira-vez-na-historia


Logo Agência Brasil

A seleção brasileira de rugby feminino viveu um dia memorável no último domingo (24), pois, pela primeira vez na história, disputou uma partida de Copa do Mundo. Atuando no estádio Franklin’s Gardens, em Northampton (Inglaterra), as Yaras foram derrotadas pelo placar de 66 a 6 pela África do Sul.

No entanto, o resultado e o placar pouco importaram diante de um feito tão importante, como afirmou a capitã da seleção brasileira, Eshyllen Coimbra: “É uma honra estar aqui. Temos 100% de certeza de que saímos daqui orgulhosas por termos dado tudo de nós. Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas lutamos até o final e demos o nosso melhor”.

Notícias relacionadas:

“O placar não é o que estávamos buscando, mas as jogadoras deram tudo que podiam. Elas precisam de mais jogos deste nível para evoluir, é a única opção. Não é fácil estar sempre se defendendo, já que ficam pouco com a posse de bola e acabam tendo um desgaste maior. Mas vejo que agora entenderam melhor a dinâmica dos jogos que terão pela frente e acredito que teremos uma segunda rodada melhor”, declarou o técnico da seleção brasileira, o uruguaio Emiliano Caffera.

O próximo compromisso do Brasil na competição será contra a França, partida que está programada para ser disputada no próximo domingo (31).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.