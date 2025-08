Yuri Lima faz declaração apaixonada para Iza: ”Culpada da minha alegria diária”

A cantora Iza, de 34 anos, recebeu uma declaração apaixonada do namorado, o ex-jogador de futebol, Yuri Lima, de 31 anos, no início da madrugada desta quarta-feira (6/8). O atleta compartilhou um registro fofo do casal através dos stories do Instagram com uma fala romântica.

“A culpada da minha alegria diária. Eu amo nossa vida. Amo nossa família. Eu te amo tanto”, escreveu ele na legenda da foto onde os dois aparecem agarradinhos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Iza, Nala e Yuri Lima Reprodução / Instagram Iza e Yuri Lima com a filha, Nala Reprodução: Instagram Nala é a primeira filha da cantora Iza com o jogador de futebol Yuri Lima Reprodução Instagram Iza e Yuri Lima na Sapucaí Foto: Roberto Filho/Agência Brazil News

Iza Foto: Reprodução/YouTube Voltar

Próximo

Yuri e Iza reataram o relacionamento no início deste ano, após cerca de seis meses separados. O casal é pai de Nala, de 10 meses, que nasceu em outubro de 2024, quando os dois não estavam juntos.

Desde a volta do relacionamento, o atleta e a cantora vem aos poucos, reaparecendo juntos na mídia. Em maio deste ano, a artista reagiu aos comentários que criticam o relacionamento: “Se eu passei por isso e estou aqui de peito aberto, cagando para o que os outros falam, eu posso fazer o que eu quiser”, disse na ocasião.