Zagueiro brasileiro vira goleiro e impede derrota do Portimonense

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
zagueiro-brasileiro-vira-goleiro-e-impede-derrota-do-portimonense

Um caso inusitado aconteceu na tarde deste sábado (30/8) pela Liga Portugal 2, a segunda divisão do Campeonato Português. O Portimonense venceu fora de casa o Benfica B por 2 x 1. Porém, o que chamou a atenção foi a ida de um jogador de linha para o gol.

Leia também

Atuando fora de casa, o Portimonense teve dois goleiros expulsos no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Cibois, arqueiro titular, acabou recebendo cartão vermelho. Na sequência, entrou o brasileiro Douglas Friedrich, que também acabou sendo expulso nos acréscimos.

O Portimonense teve os dois goleiros expulsos, daí o zagueirão Jarleysom foi pro gol, e.. fez isso aí.

pic.twitter.com/i84WUe7iBF

— DataFut (@DataFutebol) August 31, 2025

O Portimonense não tinha mais nenhum goleiro no banco de reservas. Então, o treinador Tiago Fernandes colocou o zagueiro Jarleysom na meta da equipe de Portimão. O defensor brasileiro não conseguiu impedir o empate do Benfica B.

Porém, logo na sequência, o Portimonense balançou as redes e ficou em vantagem no placar: 2 x 1. Atuando como goleiro nos 45 minutos finais, Jarleysom fez algumas defesas e conseguiu impedir um novo empate da equipe adversária.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após evento no Republicanos, Alan diz que ainda não há nada fechado sobre filiação

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.