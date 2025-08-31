zagueiro-brasileiro-vira-goleiro-e-impede-derrota-do-portimonense

Um caso inusitado aconteceu na tarde deste sábado (30/8) pela Liga Portugal 2, a segunda divisão do Campeonato Português. O Portimonense venceu fora de casa o Benfica B por 2 x 1. Porém, o que chamou a atenção foi a ida de um jogador de linha para o gol.
Atuando fora de casa, o Portimonense teve dois goleiros expulsos no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Cibois, arqueiro titular, acabou recebendo cartão vermelho. Na sequência, entrou o brasileiro Douglas Friedrich, que também acabou sendo expulso nos acréscimos.
O Portimonense teve os dois goleiros expulsos, daí o zagueirão Jarleysom foi pro gol, e.. fez isso aí.
— DataFut (@DataFutebol) August 31, 2025
O Portimonense não tinha mais nenhum goleiro no banco de reservas. Então, o treinador Tiago Fernandes colocou o zagueiro Jarleysom na meta da equipe de Portimão. O defensor brasileiro não conseguiu impedir o empate do Benfica B.
Porém, logo na sequência, o Portimonense balançou as redes e ficou em vantagem no placar: 2 x 1. Atuando como goleiro nos 45 minutos finais, Jarleysom fez algumas defesas e conseguiu impedir um novo empate da equipe adversária.