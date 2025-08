Zambelli passa por audiência de custódia nesta sexta-feira

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passará, nesta sexta-feira (1º/8), por audiência de custódia após ser presa pelas autoridades italianas em Roma, na Itália. Ela está detida no Instituto Penitenciário de Rebibbia. A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que adotará todas as providências necessárias para a conclusão do processo de extradição.

Zambelli fugiu do Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ela foi presa na Itália, na última terça-feira (29/7).

Detalhes da prisão e processo de extradição

Foragida da Justiça brasileira, Carla Zambelli foi presa na última terça-feira, em Roma, na Itália.

No fim de maio, Zambelli fugiu do Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no caso de invasão hacker do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Antes de chegar à Itália, onde tem cidadania, a parlamentar passou pelos EUA. Ela foi presa em um apartamento, em Roma, onde morava desde o início de junho. De acordo com o deputado italiano Angelo Bonelli, as autoridades encontraram a brasileira graças a uma denúncia realizada por ele.

A parlamentar era considerada foragida e teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol após deixar o país, já condenada. Agora, ela passará por audiência de custódia, que decidirá sobre o futuro dela.

A AGU informou ao STF, nessa quinta-feira (31/7), que está acompanhando o caso e o processo de extradição de Zambelli. O posicionamento foi adotado após o ministro Alexandre de Moraes solicitar que a AGU tome providências sobre a extradição da parlamentar.

“Advocacia-Geral adotará todas as providências necessárias para conclusão, junto à República Italiana, do processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira, para que a parlamentar possa cumprir no Brasil a pena de dez anos a que foi condenada pela prática dos crimes de falsidade ideológica (299, CP) e invasão de dispositivo informático qualificado pelo prejuízo econômico, (art. 154-A, CPP)”, informou a AGU em nota.

Além da condenação imposta pelo STF, Carla Zambelli teve determinada a perda do mandato parlamentar. Aliada fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o governo dele, Zambelli passou a ser evitada pelo ex-mandatário após as eleições de 2022, por ele considerá-la uma das responsáveis pela derrota nas urnas.

Em agosto de 2023, o STF abriu ação penal após denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Zambelli por ela ter perseguido, de arma em punho, o jornalista Luan Araújo, considerado apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso ocorreu em outubro de 2022, nas ruas dos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

A Penitenciária de Rebibbia

A penitenciária em que Zambelli está detida é conhecida pela superlotação e pela visita do falecido papa Francisco.

Considerada uma das maiores da Itália, a penitenciária de Rebibbia tem 260 mil metros quadrados. São três unidades masculinas e uma feminina. A deputada foi levada ao local na quarta-feira (30/7).

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.